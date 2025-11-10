x

De pioneros a líderes: así Flypass está revolucionando la movilidad electrónica en Colombia

Flypass se enfoca en mejorar la movilidad a través de soluciones tecnológicas eficientes, con recargas fáciles, control de gastos y un sistema de lecturas automáticas que agiliza el paso por puntos de cobro.

  • Luis Lorenzo Botella, cofundador de Flypass. Foto: Cortesía
    Luis Lorenzo Botella, cofundador de Flypass. Foto: Cortesía
hace 24 minutos
Hace 17 años, hablar de pago electrónico para servicios de movilidad en Colombia parecía un sueño lejano. Hoy es una realidad cotidiana para más de 580.000 vehículos y 25.000 empresas en todo el país gracias a Flypass, la compañía pionera en este sector y protagonista de una transformación que sigue acelerando la forma en que los colombianos se mueven por las vías.

Con más de 5 millones de transacciones mensuales y una vinculación de más de 6.000 vehículos al mes, esta billetera electrónica para el carro sigue consolidando y ampliando un ecosistema de movilidad completo para los colombianos.

Y es que, Flypass, no solo ha facilitado el paso por peajes y parqueaderos, sino que ha demostrado que la tecnología es la aliada real, práctica y confiable para conductores y empresas. Todo sin membresías, sin letra pequeña y sin costos ocultos: una propuesta clara que pone al usuario de primero.

“El verdadero éxito de nosotros ha sido poner a las personas en el centro de todo. Aquí, si tienes una queja o algo que expresar, no te contesta una máquina: te responde una persona real, en todos nuestros canales. Desde el día uno hemos apostado por una atención humana, cercana y efectiva. Eso genera confianza, y nos compromete aún más con nuestro propósito: mejorar la movilidad de 100 millones de personas”, afirma Luis Lorenzo Botella, cofundador de Flypass.

Ese propósito ya está dando resultados, los cuales van más allá de la agilidad de pasar sin detenerte. Este año (2025), Flypass se convirtió en la primera empresa de pago electrónico en Colombia en recibir una certificación ambiental por parte de Bureau Veritas, tras evitar la emisión de más de 4.000 toneladas de CO2 gracias al uso de su tag. La prueba se llevó a cabo durante todo el 2024 con 968 empresas como Familia, Sotraurabá, Edinsa, entre otras.

El tag de Flypass permite pagar peajes, parqueaderos, parquímetros, lavautos y alineación y balanceo del vehículo. Foto: Cortesía

Con la vista puesta en 2026, Flypass avanza en una expansión nacional que incluirá la apertura de parquímetros, lavautos, parqueaderos, alineación y balanceo, estaciones de gasolina, pago en restaurantes, entre otros servicios en más ciudades y en mayores puntos para las ciudades que ya cuentan con estas asistencias.

Flypass ya tiene experiencia en liderar la apertura de nuevos servicios. En mayo se convirtieron en la primera empresa de movilidad en realizar una alianza con Terminales Bogotá para que las más de 10.000 Zonas de Parqueo Pago (ZPP) se pudieran pagar a través de través de su App, la cual hasta deja pagarle el parqueo a amigos o conocidos que no tengan la aplicación.

Actualmente su presencia es del 100% en peajes Colpass del país, los cuales son 164. Se espera que para el próximo año y con la ayuda del Gobierno Nacional, los 180 peajes que tiene Colombia puedan contar con pago electrónico.

Todo esto le apunta a robustecer su servicio de billetera electrónica para el carro y así alcanzar la meta de seguir consolidando un ecosistema integral donde el conductor pueda moverse, pagar y disfrutar sin interrupciones para que haya más tiempo para sonreír.

*Contenido en colaboración con Flypass

