De pioneros a líderes: así Flypass está revolucionando la movilidad electrónica en Colombia

Hace 17 años, hablar de pago electrónico para servicios de movilidad en Colombia parecía un sueño lejano. Hoy es una realidad cotidiana para más de 580.000 vehículos y 25.000 empresas en todo el país gracias a Flypass, la compañía pionera en este sector y protagonista de una transformación que sigue acelerando la forma en que los colombianos se mueven por las vías.

Con más de 5 millones de transacciones mensuales y una vinculación de más de 6.000 vehículos al mes, esta billetera electrónica para el carro sigue consolidando y ampliando un ecosistema de movilidad completo para los colombianos.

Y es que, Flypass, no solo ha facilitado el paso por peajes y parqueaderos, sino que ha demostrado que la tecnología es la aliada real, práctica y confiable para conductores y empresas. Todo sin membresías, sin letra pequeña y sin costos ocultos: una propuesta clara que pone al usuario de primero.

“El verdadero éxito de nosotros ha sido poner a las personas en el centro de todo. Aquí, si tienes una queja o algo que expresar, no te contesta una máquina: te responde una persona real, en todos nuestros canales. Desde el día uno hemos apostado por una atención humana, cercana y efectiva. Eso genera confianza, y nos compromete aún más con nuestro propósito: mejorar la movilidad de 100 millones de personas”, afirma Luis Lorenzo Botella, cofundador de Flypass.

Ese propósito ya está dando resultados, los cuales van más allá de la agilidad de pasar sin detenerte. Este año (2025), Flypass se convirtió en la primera empresa de pago electrónico en Colombia en recibir una certificación ambiental por parte de Bureau Veritas, tras evitar la emisión de más de 4.000 toneladas de CO2 gracias al uso de su tag. La prueba se llevó a cabo durante todo el 2024 con 968 empresas como Familia, Sotraurabá, Edinsa, entre otras.