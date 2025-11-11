“Colombia crecerá, pero el reto será recuperar la confianza y la inversión”: Laura Clavijo

Por: Andrés Cardona
La economía colombiana muestra signos de recuperación, pero el camino hacia un crecimiento sostenible está lleno de matices. Así lo explica Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, quien en entrevista con Visión Estratégica detalla los principales factores que marcarán el comportamiento de la economía para final de 2025 y 2026, desde la inflación y la política monetaria hasta el panorama fiscal, impactos en empleo por la reforma laboral y los retos en productividad.
“Desde nuestra lectura del ciclo económico, vemos una economía que avanza con un crecimiento relativamente sostenible”, afirma Clavijo.