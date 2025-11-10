Google impulsa IA, nube y talento con enfoque estratégico 2026

Google seguirá apostándole todo su compromiso a Colombia y Latinoamérica al proyectar para 2026 una hoja de ruta enfocada en inteligencia artificial, sostenibilidad, conectividad y desarrollo del talento digital.

Según Juan Pablo Consuegra, country director de Google Cloud Colombia, la meta es “democratizar el acceso a tecnologías avanzadas para empresas de todos los tamaños y sectores”.

Entre los ejes estratégicos que tienen subrayados de cara al año entrante destacan la integración de inteligencia artificial (IA) y machine learning en servicios de Google Cloud para potenciar sectores como educación, salud, agricultura y finanzas, ofreciendo herramientas que simplifican la adopción tecnológica mediante una infraestructura flexible y segura.

Otro frente será la conservación ambiental. La compañía impulsará la Aceleradora de IA para la naturaleza y proyectos de innovación abierta como SpeciesNet, que permiten a investigadores y startups crear soluciones de monitoreo de biodiversidad.

