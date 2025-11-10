x

Google impulsa IA, nube y talento con enfoque estratégico 2026

Para el año entrante Google pondrá el foco en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación y talento digital.

  Juan Pablo Consuegra, country director de Google Cloud Colombia. FOTO: CORTESÍA
    Juan Pablo Consuegra, country director de Google Cloud Colombia. FOTO: CORTESÍA
  • Juan Pablo Consuegra, country director Google Cloud Colombia. FOTO: CORTESÍA
    Juan Pablo Consuegra, country director Google Cloud Colombia. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
10 de noviembre de 2025
bookmark

Google seguirá apostándole todo su compromiso a Colombia y Latinoamérica al proyectar para 2026 una hoja de ruta enfocada en inteligencia artificial, sostenibilidad, conectividad y desarrollo del talento digital.

Según Juan Pablo Consuegra, country director de Google Cloud Colombia, la meta es “democratizar el acceso a tecnologías avanzadas para empresas de todos los tamaños y sectores”.

Le puede interesar: Sector financiero colombiano en 2024: activos se acercaron a los $1.000 billones

Entre los ejes estratégicos que tienen subrayados de cara al año entrante destacan la integración de inteligencia artificial (IA) y machine learning en servicios de Google Cloud para potenciar sectores como educación, salud, agricultura y finanzas, ofreciendo herramientas que simplifican la adopción tecnológica mediante una infraestructura flexible y segura.

Otro frente será la conservación ambiental. La compañía impulsará la Aceleradora de IA para la naturaleza y proyectos de innovación abierta como SpeciesNet, que permiten a investigadores y startups crear soluciones de monitoreo de biodiversidad.

Conozca también: Siigo apuesta por la educación técnica juvenil

Apuesta por el talento en Medellín

En materia de talento, Google fortalecerá programas como Crece con Google, Career Launchpad y sus alianzas con Ruta N en Medellín, ACOFI y la UNAD, con el objetivo de formar más de 300.000 estudiantes y 10.000 profesionales en IA, nube y ciberseguridad.

“Queremos que Colombia lidere la transformación digital de la región con talento preparado, tecnología accesible y un compromiso real con la sostenibilidad”, concluyó Consuegra ■

Lea más: Más del 60% de las compañías en el país impulsan programas educativos

Columna de opinión

Juan Pablo Consuegra, country director Google Cloud Colombia. FOTO: CORTESÍA
Juan Pablo Consuegra, country director Google Cloud Colombia. FOTO: CORTESÍA

Juan Pablo Consuegra, country director Google Cloud Colombia:

Colombia vive un momento de acelerada transformación, con un crecimiento optimista en la adopción de IA que redefine su panorama empresarial. El 70% de la población en Latinoamérica, incluida Colombia, muestra un optimismo excepcional anticipando los beneficios de la IA cuya plena adopción en Latinoamérica podría significar un impacto económico de hasta 3.4 billones de dólares para 2030, de acuerdo a nuestro reporte AI Sprinters. En Google, nuestro compromiso para 2026 es ser el habilitador estratégico de esta evolución.

