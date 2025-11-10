Invertir en Inteligencia Artificial: ya estás dentro, aunque no lo sepas

En los últimos años, pocas palabras han generado tanto interés como “inteligencia artificial” (IA). A menudo se la asocia únicamente con chatbots, imágenes generadas por computador o los chips que fabrican algunas empresas líderes. Sin embargo, la realidad es mucho más amplia: esta es una tecnología transversal que está penetrando en casi todos los sectores de la economía y, por lo tanto, en la mayoría de los portafolios de inversión diversificados.
La adopción de la IA: el punto de inflexión
Un análisis de UBS (2025) basado en encuestas del U.S. Census Bureau encontró que el porcentaje de empresas estadounidenses que ya utilizan IA pasó de 9,2% en el segundo trimestre de 2025 a 9,7% en el tercero, y se espera que llegue al 10% antes de fin de año. Alcanzar el 10% de penetración suele marcar un punto de inflexión: a partir de ahí, la adopción tiende a acelerarse de manera exponencial. Es lo que ocurrió con los smartphones, que pasaron de un 10% a un 68% de penetración en solo cinco años.