Invertir en Inteligencia Artificial: ya estás dentro, aunque no lo sepas

En los últimos años, pocas palabras han generado tanto interés como “inteligencia artificial” (IA). A menudo se la asocia únicamente con chatbots, imágenes generadas por computador o los chips que fabrican algunas empresas líderes. Sin embargo, la realidad es mucho más amplia: esta es una tecnología transversal que está penetrando en casi todos los sectores de la economía y, por lo tanto, en la mayoría de los portafolios de inversión diversificados. La adopción de la IA: el punto de inflexión Un análisis de UBS (2025) basado en encuestas del U.S. Census Bureau encontró que el porcentaje de empresas estadounidenses que ya utilizan IA pasó de 9,2% en el segundo trimestre de 2025 a 9,7% en el tercero, y se espera que llegue al 10% antes de fin de año. Alcanzar el 10% de penetración suele marcar un punto de inflexión: a partir de ahí, la adopción tiende a acelerarse de manera exponencial. Es lo que ocurrió con los smartphones, que pasaron de un 10% a un 68% de penetración en solo cinco años.

Una falla común es pensar que “invertir en IA” significa comprar acciones de un puñado de empresas tecnológicas. No se trata de algo lejano ni exclusivo de los gigantes tecnológicos: miles de compañías de distintos sectores ya usan IA para mejorar su productividad. Algunos ejemplos: Salud: hospitales usan IA para analizar radiografías y anticipar diagnósticos. Transporte: aerolíneas y compañías logísticas aplican algoritmos para optimizar rutas y reducir costos. Industria pesada: fabricantes de maquinaria utilizan IA para mantenimiento predictivo, evitando fallas costosas. Agricultura: sensores y modelos de IA permiten aplicar solo el agua o fertilizante necesario, ahorrando recursos. Servicios financieros: bancos y aseguradoras emplean IA para detectar fraudes y ajustar precios de manera dinámica. Cada vez que una empresa de estos sectores incorpora IA en su operación, está generando valor adicional para sus accionistas. Y eso incluye a quienes invierten en portafolios diversificados.

Un informe reciente de Dimensional Fund Advisors (2025) analizó la composición de los mayores fondos globales centrados en inteligencia artificial. La conclusión fue sorprendente: las compañías incluidas en esos fondos representan cerca del 42% del mercado accionario estadounidense y el 37% del mercado accionario global. Esto significa que la IA no está concentrada en un pequeño grupo de acciones. Al contrario, la exposición está distribuida entre cientos de empresas de múltiples industrias. Para quienes participan en el mercado a través de fondos o índices amplios —como los que replican la bolsa estadounidense o global—, esto quiere decir que ya están involucrados en la revolución de la inteligencia artificial, incluso sin proponérselo de manera directa. En este mismo sentido, en Protección nuestros portafolios están diseñados para que cada persona, según su perfil de riesgo, pueda acceder a la diversificación, aprovechando oportunidades globales y regiones estratégicas como Estados Unidos. Así, quienes cuentan con la tolerancia al riesgo apropiada no solo se benefician de la diversificación, sino también de la posibilidad de participar en los avances de una tecnología que redefine la manera en que opera el mundo. La pregunta que los inversionistas deben hacerse no es “¿cómo invierto en inteligencia artificial?”, sino “cómo reconozco lo que ya está en mi portafolio”. Cada vez que una empresa mejora su logística, personaliza su atención al cliente, reduce su consumo energético o desarrolla productos más inteligentes gracias a la IA, el inversionista se beneficia. En este sentido, invertir en ella no es un destino lejano al que debamos aspirar: es un proceso que ya ocurre dentro de la economía global.