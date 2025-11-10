x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Invertir en Inteligencia Artificial: ya estás dentro, aunque no lo sepas

La IA, como fenómeno económico y no como moda pasajera, no es un producto aislado, sino una tecnología de propósito general, comparable a lo que en su momento fueron la electricidad o el internet. Una vez que se desarrolla, comienza a infiltrarse en todas partes.

  • Manuela Gálvez, analista de Estrategias de Ahorro e Inversión de Protección.
    Manuela Gálvez, analista de Estrategias de Ahorro e Inversión de Protección.
  • Invertir en Inteligencia Artificial: ya estás dentro, aunque no lo sepas
hace 23 minutos
bookmark

En los últimos años, pocas palabras han generado tanto interés como “inteligencia artificial” (IA). A menudo se la asocia únicamente con chatbots, imágenes generadas por computador o los chips que fabrican algunas empresas líderes. Sin embargo, la realidad es mucho más amplia: esta es una tecnología transversal que está penetrando en casi todos los sectores de la economía y, por lo tanto, en la mayoría de los portafolios de inversión diversificados.

La adopción de la IA: el punto de inflexión

Un análisis de UBS (2025) basado en encuestas del U.S. Census Bureau encontró que el porcentaje de empresas estadounidenses que ya utilizan IA pasó de 9,2% en el segundo trimestre de 2025 a 9,7% en el tercero, y se espera que llegue al 10% antes de fin de año. Alcanzar el 10% de penetración suele marcar un punto de inflexión: a partir de ahí, la adopción tiende a acelerarse de manera exponencial. Es lo que ocurrió con los smartphones, que pasaron de un 10% a un 68% de penetración en solo cinco años.

Una falla común es pensar que “invertir en IA” significa comprar acciones de un puñado de empresas tecnológicas. No se trata de algo lejano ni exclusivo de los gigantes tecnológicos: miles de compañías de distintos sectores ya usan IA para mejorar su productividad. Algunos ejemplos:

Salud: hospitales usan IA para analizar radiografías y anticipar diagnósticos.

Transporte: aerolíneas y compañías logísticas aplican algoritmos para optimizar rutas y reducir costos.

Industria pesada: fabricantes de maquinaria utilizan IA para mantenimiento predictivo, evitando fallas costosas.

Agricultura: sensores y modelos de IA permiten aplicar solo el agua o fertilizante necesario, ahorrando recursos.

Servicios financieros: bancos y aseguradoras emplean IA para detectar fraudes y ajustar precios de manera dinámica.

Cada vez que una empresa de estos sectores incorpora IA en su operación, está generando valor adicional para sus accionistas. Y eso incluye a quienes invierten en portafolios diversificados.

Invertir en Inteligencia Artificial: ya estás dentro, aunque no lo sepas

Un informe reciente de Dimensional Fund Advisors (2025) analizó la composición de los mayores fondos globales centrados en inteligencia artificial. La conclusión fue sorprendente: las compañías incluidas en esos fondos representan cerca del 42% del mercado accionario estadounidense y el 37% del mercado accionario global.

Esto significa que la IA no está concentrada en un pequeño grupo de acciones. Al contrario, la exposición está distribuida entre cientos de empresas de múltiples industrias. Para quienes participan en el mercado a través de fondos o índices amplios —como los que replican la bolsa estadounidense o global—, esto quiere decir que ya están involucrados en la revolución de la inteligencia artificial, incluso sin proponérselo de manera directa.

En este mismo sentido, en Protección nuestros portafolios están diseñados para que cada persona, según su perfil de riesgo, pueda acceder a la diversificación, aprovechando oportunidades globales y regiones estratégicas como Estados Unidos. Así, quienes cuentan con la tolerancia al riesgo apropiada no solo se benefician de la diversificación, sino también de la posibilidad de participar en los avances de una tecnología que redefine la manera en que opera el mundo.

La pregunta que los inversionistas deben hacerse no es “¿cómo invierto en inteligencia artificial?”, sino “cómo reconozco lo que ya está en mi portafolio”. Cada vez que una empresa mejora su logística, personaliza su atención al cliente, reduce su consumo energético o desarrolla productos más inteligentes gracias a la IA, el inversionista se beneficia. En este sentido, invertir en ella no es un destino lejano al que debamos aspirar: es un proceso que ya ocurre dentro de la economía global.

1. Diversificación = exposición automática a IA

No es necesario perseguir las llamadas “acciones de moda”. Los portafolios diversificados, que incluyen empresas de distintos sectores, ya capturan la adopción de IA en múltiples frentes.

2. Estamos al inicio de un ciclo acelerado

Tal como ocurrió con el internet o los teléfonos inteligentes, la IA se encuentra en la etapa temprana de expansión. La diferencia es que su velocidad de adopción parece ser aún más rápida.

3. El valor no está solo en chips y software

Si bien los desarrollos más visibles provienen del sector tecnológico, las oportunidades más duraderas estarán en la aplicación de la IA en sectores tradicionales: manufactura, energía, transporte, servicios.

Pese a que todo esto suena muy bien, vale la pena reconocer algunos riesgos:

Expectativas elevadas: los mercados pueden sobrerreaccionar, impulsando valoraciones que luego se corrigen.

Desafíos regulatorios: privacidad, ética y seguridad son temas centrales que pueden limitar ciertos usos.

Costos de implementación: no todas las empresas lograrán rentabilizar sus proyectos de IA en el corto plazo.

En conclusión, la inteligencia artificial no está reservada a unas pocas acciones tecnológicas; es una infraestructura que está permeando todos los sectores. Diversos estudios muestran que la exposición a IA ya representa una parte significativa de los mercados accionarios más importantes del mundo. Por eso, para el inversionista que posee un portafolio diversificado, la buena noticia es clara: ya está participando en la ola de inteligencia artificial. El reto no es buscar desesperadamente “la próxima gran acción”, sino mantener una visión de largo plazo que permita capturar los beneficios de un cambio estructural que apenas comienza.

*Contenido en colaboración con Protección.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida