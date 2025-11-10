Moody’s advierte: el reto fiscal y de inversión marcará el pulso del grado de inversión de Colombia hacia 2026

Por Rodrigo Torres.

Colombia entra en una etapa decisiva para su estabilidad fiscal y su credibilidad ante los mercados internacionales. Así lo señala Renzo Merino, analista soberano de Moody’s para Colombia, quien en conversación con Visión Estratégica analiza los principales riesgos y desafíos que enfrenta el país de cara a 2026, en medio de un entorno de crecimiento moderado, presiones fiscales crecientes y una nueva administración que heredará una posición fiscal más frágil.

Merino advierte que, pese a los esfuerzos del Gobierno por contener el deterioro de la deuda, el país podría mantener déficits fiscales superiores al 5% del PIB en los próximos años, con una relación deuda/PIB que podría elevarse hasta el 63-64% en 2027. Esta tendencia, unida al aumento de un gasto cada vez más rígido y a la limitada capacidad del Estado para generar ingresos estructurales, mantiene bajo observación la senda de consolidación fiscal que Colombia necesita para preservar su grado de inversión.

¿Cómo proyectan la trayectoria de la deuda pública bruta del Gobierno Nacional para 2026? (teniendo en cuenta los efectos de que se aprueben o no cambios significativos en impuestos para personas naturales y empresas en la nueva reforma tributaria). Específicamente, ¿esperan que los ingresos proyectados sean suficientes para contrarrestar el incremento en el gasto social y de inversión, o prevén un riesgo de que el ratio de deuda/PIB se desvíe de la senda de consolidación fiscal?

“El escenario base que conllevó a la rebaja en junio de la calificación soberana desde el nivel Baa2 al Baa3 con perspectiva estable contempla una senda de la carga de deuda del gobierno general al alza hasta el año 2027 dada nuestra expectativa de que los déficits fiscales se mantendrán amplios (más altos que 5% del PIB). Para el 2025 estamos proyectando un ratio de deuda/PIB de 59%, que aumentaría hasta 63-64% en 2027.

Cabe resaltar que la estrategia de manejos de pasivos que implementó el Ministerio de Hacienda y la apreciación del peso han limitado el deterioro de esta métrica en el 2025. Para los próximos años, además del déficit fiscal, el ritmo de crecimiento económico y las dinámicas del tipo de cambio también serán variables importantes para la trayectoria de la deuda.

Desde la perspectiva del déficit fiscal, consideramos que el aumento del gasto -- sobre todo el más rígido -- se constituye como el principal desafío para la consolidación fiscal. Las recurrentes reformas tributarias en Colombia no han ayudado a aumentar los ingresos del gobierno de manera estructural.

Además, si se aprueba la ley de financiamiento actualmente en debate y esos recursos se utilizan para financiar más gasto, el efecto sobre el déficit será neutro. Esto implicaría que el déficit el próximo año se mantendría por encima del 6% del PIB y sería un factor que pondría presión al alza a las métricas de deuda del gobierno en 2026.

Resaltamos que, como ha sido el caso en los últimos dos años, la sobrestimación de ingresos para el 2026 podría conllevar a que el gobierno (en particular la próxima administración que asumirá el poder en agosto próximo) tendría que realizar recortes que muy probablemente afecten la inversión pública dado que este es el gasto más flexible.

Considerando el cambio de gobierno para 2026 ¿cómo evalúan la credibilidad y la consistencia del Marco de Política Fiscal a Mediano Plazo? ¿Qué señales clave monitorearán en 2026 para determinar si existe el riesgo de una brecha entre los objetivos fiscales anunciados y su ejecución real, particularmente en un año preelectoral?

“La última actualización del Marco Fiscal en junio 2026 planteó un pacto fiscal que se basaba en (i) un presupuesto austero para el 2026, (ii) incrementos de ingresos vía una nueva reforma tributaria y (iii) una revisión al gasto rígido del gobierno. Consideramos que el primer punto no se materializó en el presupuesto presentado por el gobierno aun cuando se ajustó a la baja el monto total, ya que los gatos seguirían creciendo el próximo año y estos dependen de la aprobación de la ley de financiamiento (es decir, los recursos adicionales planteados en el segundo punto del pacto fiscal no serían utilizados para reducir el déficit).

Esperamos ver si el tercer punto relacionado a la estructura del gasto será un elemento que los diferentes candidatos presidenciales plantearán durante la campaña para las elecciones del próximo año.

En general, dado el deterioro fiscal causado por la sobreestimación de ingresos y el aumento recurrente del gasto desde el 2024, la credibilidad de la política fiscal se ha visto mermada. La perspectiva estable que actualmente tiene Moody’s para la calificación soberana incorpora la expectativa de que la próxima administración retornará a la senda de manejo fiscal prudente que históricamente caracterizó a Colombia. Sin embargo, cabe resaltar que el debilitamiento de la posición fiscal incrementa la urgencia de medidas de ajuste fiscal para los próximos años y, de no darse, eso pondría presión al grado de inversión de Colombia.

Para el 2026, consideramos que se debe monitorear los ingresos del gobierno y la ejecución del gasto. En particular, ver cómo evolucionan estas variables durante la primera mitad del año para entender cuál será la herencia fiscal para la siguiente administración”.

Con la reforma pensional aún en duda de aprobación en la Corte Constitucional, ¿cómo están cuantificando el riesgo de los pasivos contingentes del Estado sobre el sistema de pensiones para 2026? En caso de que no se apruebe, ¿qué impacto tendría la creciente presión del gasto en pensiones del régimen de prima media (Colpensiones) sobre la calificación crediticia soberana, especialmente en un contexto de envejecimiento demográfico?”

“Los riesgos fiscales relacionados al sistema de pensiones son más de largo plazo y por eso su impacto crediticio por el momento es bajo. Sin embargo, consideramos que hay ciertos elementos como por ejemplo el impacto sobre el nivel de ahorro en el país que pueden tener impactos económicos y financieros negativos para el perfil crediticio. Dependiendo de la determinación de las cortes, el tema de las pensiones será muy probablemente uno que nuevamente tendrá que abordar la próxima administración”.

Para 2026, se espera que la economía global enfrente aún vientos en contra ¿Cómo proyectan la resiliencia de la balanza de pagos colombiana, específicamente la cuenta corriente y la cuenta financiera, ante un escenario potencial de menores precios de commodities y un acceso más restrictivo a los flujos de capital emergente? ¿Consideran que el nivel de reservas internacionales bruto es adecuado como colchón ante estos shocks externos?

“La resiliencia del consumo de los hogares y el gobierno en Colombia ha mantenido la presión sobre la balanza comercial por la demanda de importaciones. El buen flujo de remesas al país ha ayudado a mantener el déficit de cuenta corriente en niveles moderadamente bajos, y además la inversión extranjera directa financia ese déficit de manera consistente.

Si bien la volatilidad global puede afectar a Colombia, consideramos esto un riesgo bajo para el perfil crediticio colombiano. Además, las reservas internacionales se mantienen en un nivel que provee al país de un colchón amplio para enfrentar choques, aunque la cancelación de la línea de crédito flexible con el FMI le quita a Colombia la “póliza de seguro” que tenía en el pasado”.

El gobierno colombiano ha señalado su intención de aumentar el gasto social. En un escenario donde la inflación podría no estar aun plenamente anclada en el rango meta del Banco de la República, ¿cómo analizan el riesgo de que una política fiscal expansiva en 2026 complique la tarea de la política monetaria y obligue a mantener tasas de interés más altas por más tiempo?

“La inflación se mantiene persistentemente por encima de las metas del banco central, y teniendo en cuenta la posición fiscal expansiva del gobierno y la política de aumentos de salarios en el país, consideramos que las presiones inflacionarias se mantienen. Dada la importancia de mantener ancladas las expectativas de inflación en el mediano plazo dentro del rango meta del Banco de la República, estas dinámicas limitan el espacio para recortar la tasa de política monetaria.

Finalmente, más allá del ciclo económico, una de las mayores preocupaciones es el crecimiento potencial a mediano plazo ¿En qué medida las reformas propuestas (o la falta de ellas) en áreas clave como la energía, infraestructura y el mercado laboral están influyendo en su proyección del crecimiento potencial de Colombia para 2026 y más allá? Específicamente, ¿ven señales de que el clima de inversión privada se esté deteriorando, estabilizando o mejorando?

“Para retornar a tasas de crecimiento económico de 3% o más en el futuro, será necesario para Colombia que la inversión se recupere de manera sustancial. La incertidumbre sobre la dirección de las políticas del gobierno en los últimos años ante la posibilidad de cambios radicales al modelo económico (que no se dieron en parte por los contrapesos institucionales) sí afectó la confianza de los inversionistas en el país. En los próximos años, la siguiente administración deberá abordar temas importantes para apoyar a la inversión como la seguridad, el deterioro en sectores como energía y salud, y la implementación de reformas como la laboral.

La posición del próximo gobierno hacia el sector privado, en temas regulatorios y de permisos para realizar proyectos de inversión también será clave. La planificación de políticas de mediano y largo plazo, como la transición energética, debería estar apoyada por consensos políticos y con la sociedad en general”.