Supermú invierte $25.000 millones para su expansión con foto en tecnología y sostenibilidad

En plena consolidación de su nueva identidad corporativa tras el cambio de marca de La Vaquita a Supermú, la cadena de supermercados antioqueña avanza en una profunda transformación estratégica que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y expansión territorial. Este año la compañía destinó cerca de $25.000 millones, equivalentes al 3% de su facturación proyectada para 2025, a diversas iniciativas orientadas a fortalecer su operación y modernizar la experiencia de compra.

Uno de los pilares de la inversión fue la renovación total de la marca, un proceso que incluyó el rediseño de fachadas, señalética, empaques, uniformes y campañas de comunicación interna y externa. Paralelamente, Supermú apostó por la creación de una planta propia de desposte de proteína animal, con el objetivo de garantizar trazabilidad, frescura y calidad en su categoría destino de carnes, uno de los segmentos más relevantes de su negocio.

En el frente tecnológico, la cadena implementó un software de clase mundial para integrar procesos de servicio, fidelización y activación comercial basados en datos de comportamiento de los clientes. Además, estableció alianzas con empresas de China y Costa Rica para incorporar sistemas de autopago con pesaje automático en frutas, verduras y carnes, convirtiéndose en pionera en este tipo de soluciones en la región.

El compromiso con la sostenibilidad también hace parte central de su estrategia. Supermú avanza en la instalación de paneles solares y tecnología IoT para mejorar la eficiencia energética en sus tiendas actuales y futuras. En paralelo, desarrolla un proyecto de aprovechamiento de mermas de frutas y verduras, que busca transformar los residuos en alimentos utilizables, con un enfoque social y ambiental.

Durante este año, la compañía cuadruplicó sus actividades comerciales, pasando de 22 a 96 eventos anuales enfocados en fortalecer la relación entre proveedores y clientes, al tiempo que reforzó su responsabilidad social con la participación en la campaña “Medellín Cero Hambre” y el apoyo a la Fundación Compasión.

