x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Supermú invierte $25.000 millones para su expansión con foto en tecnología y sostenibilidad

Supermú avanza en su transformación con inversiones por $25.000 millones este año y proyecta $45.000 millones más para 2026.

  • FOTO CORTESÍA.
    FOTO CORTESÍA.
  • Supermú invierte $25.000 millones para su expansión con foto en tecnología y sostenibilidad
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

10 de noviembre de 2025
bookmark

En plena consolidación de su nueva identidad corporativa tras el cambio de marca de La Vaquita a Supermú, la cadena de supermercados antioqueña avanza en una profunda transformación estratégica que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y expansión territorial. Este año la compañía destinó cerca de $25.000 millones, equivalentes al 3% de su facturación proyectada para 2025, a diversas iniciativas orientadas a fortalecer su operación y modernizar la experiencia de compra.

Uno de los pilares de la inversión fue la renovación total de la marca, un proceso que incluyó el rediseño de fachadas, señalética, empaques, uniformes y campañas de comunicación interna y externa. Paralelamente, Supermú apostó por la creación de una planta propia de desposte de proteína animal, con el objetivo de garantizar trazabilidad, frescura y calidad en su categoría destino de carnes, uno de los segmentos más relevantes de su negocio.

En el frente tecnológico, la cadena implementó un software de clase mundial para integrar procesos de servicio, fidelización y activación comercial basados en datos de comportamiento de los clientes. Además, estableció alianzas con empresas de China y Costa Rica para incorporar sistemas de autopago con pesaje automático en frutas, verduras y carnes, convirtiéndose en pionera en este tipo de soluciones en la región.

El compromiso con la sostenibilidad también hace parte central de su estrategia. Supermú avanza en la instalación de paneles solares y tecnología IoT para mejorar la eficiencia energética en sus tiendas actuales y futuras. En paralelo, desarrolla un proyecto de aprovechamiento de mermas de frutas y verduras, que busca transformar los residuos en alimentos utilizables, con un enfoque social y ambiental.

Durante este año, la compañía cuadruplicó sus actividades comerciales, pasando de 22 a 96 eventos anuales enfocados en fortalecer la relación entre proveedores y clientes, al tiempo que reforzó su responsabilidad social con la participación en la campaña “Medellín Cero Hambre” y el apoyo a la Fundación Compasión.

Entérese: Vaca Madrina: la apuesta de Alquería para transformar al campo colombiano

Inversiones para 2026

De cara a 2026, Supermú proyecta una inversión adicional de $45.000 millones, equivalente al 5% de sus ventas estimadas, para continuar con su plan de crecimiento sostenible. Entre sus metas están la apertura de dos nuevas tiendas, la modernización tecnológica de sus operaciones logísticas y de e-commerce, y la ampliación de la capacidad instalada de la planta de desposte.

La compañía también planea profundizar su ecosistema Salesforce para ofrecer servicios más personalizados mediante analítica avanzada, y extender su programa de energía solar y eficiencia IoT a nuevas sedes. En el ámbito social, mantendrá su participación en programas de alimentación y vivienda digna.

Supermú espera cerrar 2025 con ventas cercanas a $850.000 millones y consolidar su nueva identidad como una marca moderna, cercana y sostenible. Actualmente cuenta con 13 tiendas físicas en Medellín, Sabaneta, Envigado y Rionegro, y proyecta alcanzar 25 puntos de venta al cierre de 2028, en una expansión gradual y estratégica.

Columna de Juan Gabriel Ángel, gerente de Supermú

Supermú invierte $25.000 millones para su expansión con foto en tecnología y sostenibilidad

Como líder de una cadena regional de supermercados con fuerte presencia en Antioquia, no puedo negar los grandes retos que enfrentamos este año: la reforma laboral ha traído incertidumbre en la planeación del talento humano, y la tributaria que se discute amenaza la sostenibilidad de muchas empresas formales. Aun así, en Supermú seguimos creyendo en Colombia, en su gente y en el poder transformador del consumo interno.

Este ha sido un año de grandes decisiones y de inversión con sentido. Apostamos por la transformación de nuestras tiendas, el desarrollo tecnológico, el crecimiento sostenible y el fortalecimiento de nuestras categorías destino, pero también por aportar al país: energías limpias, reducción del desperdicio y programas sociales.

Creemos que las empresas tienen un papel clave en generar bienestar social real, pero también es vital proteger al empresariado que genera empleo formal. Hoy más que nunca, el sector privado debe mantenerse unido, innovador y firme. En Supermú no nos detenemos. Invertimos con visión de largo plazo, porque sabemos que construir país no es una tarea de corto aliento, sino un compromiso permanente con el desarrollo colectivo.

Lea también: La IA encabeza nueva era de Responsabilidad Social Empresarial

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida