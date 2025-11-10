Wenia buscará nuevos mercados para expandir productos cripto en América Latina

Hoy en día tanto usuarios minoristas como institucionales han incrementado su participación en servicios vinculados a cripto y activos digitales estables —como los dólares digitales (USDC)—, por lo que Wenia, la compañía de criptoactivos del grupo Cibest, proyecta un camino de expansión que apunta a consolidarse como referente en Colombia y Latinoamérica hacia 2026.

Así lo explica Pablo Arboleda, CEO de Wenia, quien destaca que este entorno representa una oportunidad para la proyección de la empresa, año en el que continúa enfocado en consolidarse como un actor relevante en la región, ofreciendo soluciones con seguridad y confianza.

Su crecimiento contempla la entrada a nuevos mercados de la región, priorizando aquellos en los que el grupo Cibest ya tiene presencia y explorando otros con condiciones favorables que permitan una llegada más ágil.

Arboleda agrega que, ante ello, la innovación en Wenia avanza en dos direcciones: la evolución de los productos actuales y la creación de nuevas soluciones. “En lo que ya tenemos hoy, la Cuenta global, que conecta con Estados Unidos, tiene la proyección de ampliar su cobertura hacia Europa y reforzar la propuesta de valor junto con Wenia Card”, agrega.

A su vez, staking también dará un paso importante, al evolucionar hacia un rol más técnico en el que Wenia se convertirá en validador de transacciones, lo que permitirá entregar rendimientos más competitivos y consolidar la confianza de los usuarios.

Al mismo tiempo, la compañía busca estar donde sus clientes necesiten, incluso en plataformas de terceros. Así que un potencial usuario de Wenia en 2026 no necesariamente tendrá Wenia App descargada, ya que se planea que puedan acceder a sus servicios a través de terceros o instituciones que integren la tecnología de Wenia en sus propias plataformas. También se proyecta fortalecer las recompensas en dólares digitales con nuevas dinámicas y se implementarán funcionalidades como órdenes límite y compras automáticas y se ofrecerán reportes más detallados de las transacciones.

Por último, destaca el CEO de Wenia, “la educación continuará siendo uno de nuestros pilares. Hoy tiene el pódcast Wenialogía, con una serie de contenidos con lenguaje claro y webinars. Para el 2026 evolucionar este foco para que cada usuario pueda aprender a su ritmo sobre activos digitales y sobre la industria. Wenia seguirá trabajando en busca de ser la aplicación que las personas tengan en mente cuando piensen en inversión, ahorro con activos digitales estables, transacciones internacionales, recompensas o viajes”■■

