Wyndham Hotels & Resorts proyecta crecimiento y mayor operación de cara al 2026

Por Andrés Cardona.

En Colombia, Wyndham Hotels & Resorts avanza en su estrategia de crecimiento con la introducción de la marca Wyndham Residences, diseñada para proyectos que no se enfocan exclusivamente en la corta estadía. Esta propuesta permite implementar modelos operativos más ágiles que los de un hotel full service, facilitando la llegada de la compañía a nuevos mercados.

Un ejemplo de ello es Pereira, en el Eje Cafetero, donde se anunció recientemente la próxima apertura de Wyndham Residences Bokorá Suites.

A su vez, la compañía continúa diversificando su portafolio en el país con la firma del primer hotel Dazzler by Wyndham en Colombia, una marca del segmento Lifestyle, reconocida por sus propuestas modernas, urbanas y ubicaciones estratégicas.

Le puede interesar: Fundación Luker ayuda a duplicar la comprensión lectora en Manizales

“Las operaciones hoteleras en Colombia continúan fortaleciéndose, impulsadas por un firme compromiso con el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio. Este avance es resultado de un trabajo constante por alinear nuestras operaciones con las mejores prácticas de hospitalidad, así como de programas continuos de capacitación y desarrollo dirigidos a nuestros equipos de trabajo”, señaló Mariela Zárate Murillo, directora de Operaciones para Centroamérica, Región Andina y el Caribe de Wyndham Hotels & Resorts.

Actualmente, Wyndham Hotels & Resorts opera seis hoteles en Colombia (Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla (dos) y Santa Marta) que suman 718 habitaciones. Así, la compañía proyecta varias aperturas en los próximos tres años, incluyendo la nueva marca en Pereira, lo que permitirá ampliar significativamente su presencia en el país.

Lea más: Grupo Argos moviliza más de $245.000 millones a través de obras por impuestos

“En nuestra región hemos identificado importantes oportunidades de desarrollo a través del modelo de Condo Hoteles. Nuevos proyectos se están preparando y serán presentados entre noviembre y diciembre de 2025, marcando un fortalecimiento clave de la operación de la marca en Colombia para los próximos años”, destacó Diana Caicedo, manager development – Latam de Wyndham Hotels & Resorts.

En línea con esta estrategia, la compañía continúa explorando destinos emergentes con oferta hotelera limitada y nuevas dinámicas económicas y turísticas, con el objetivo de ampliar su huella en mercados con alto potencial de crecimiento ■

Conozca también: Cerro Matoso cumple 10 años impulsando la educación en Córdoba