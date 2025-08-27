Vaca Madrina: la apuesta de Alquería para transformar al campo colombiano

Una estrategia de Alquería como la empresa B más grande de Colombia.

  • El programa Vaca Madrina se consolida como uno de los casos más relevantes de sostenibilidad empresarial en Colombia. FOTO CORTESÍA
    El programa Vaca Madrina se consolida como uno de los casos más relevantes de sostenibilidad empresarial en Colombia. FOTO CORTESÍA
Publicado

Por: Daniela Montes

El programa Vaca Madrina se consolida como uno de los casos más relevantes de sostenibilidad empresarial en Colombia. Liderado por Alquería, este proyecto demuestra que el impulso al campo y el crecimiento empresarial son prácticas que se potencian mutuamente.

Vaca Madrina nació con una causa clara: mantener el campo siempre vivo, apoyando a pequeños productores de leche mediante acompañamiento técnico y prácticas ganaderas sostenibles con el objetivo de mejorar su productividad y calidad de vida.

En 2024 los resultados hablaron por sí solos: 90 pequeños productores del sur del Cesar fueron beneficiados; se implementaron prácticas sostenibles en 5.220 hectáreas y se conservaron 885 hectáreas de bosque seco tropical. Además, se instalaron 77 biodigestores que aprovechan residuos bovinos para generar energía, y se avanzó en la reconversión de 429 hectáreas a sistemas silvopastoriles. Todo esto enmarcado en una estrategia de mejora del uso de más de 3.200 hectáreas para pastizales.

Más que cifras, Vaca Madrina es una muestra de cómo una empresa puede alinear su propósito social con su estrategia de negocio. Alquería no solo compra leche de mejor calidad; contribuye a la regeneración ambiental, la seguridad alimentaria y la permanencia de las familias en sus territorios en condiciones dignas.

Así, Vaca Madrina demuestra que cuando se cuida el origen de los productos, se cuida también el futuro del país. Porque solo con un campo vivo, Colombia podrá nutrir su desarrollo.

COLUMNA DE OPINIÓN

Adriana Velásquez, directora Sostenibilidad y Sociedad en Alquería

Hablar de sostenibilidad sin medirla es solo una promesa bonita. Hoy más que nunca, las empresas estamos llamadas a evaluar con igual rigurosidad nuestro impacto económico, social y ambiental. Medirnos en la triple cuenta no es una moda: es el nuevo estándar para hacer negocios y generar desarrollo con propósito.

En Alquería, como Empresa B, lo vivimos a diario. Duplicamos nuestras ventas en cinco años, pero ese crecimiento solo tiene sentido si ampliamos también nuestro impacto positivo. Biodigestores para que familias campesinas cocinen de forma más limpia mientras cuidan el medio ambiente; más leche para quienes la necesitan; recicladores que recolectan el plástico de nuestra operación y mejoran sus condiciones de vida: estudiantes que rompen ciclos de pobreza gracias a una educación pública de calidad.

Estos logros no son un anexo: hacen parte de la operación, los indicadores, la estrategia y, por supuesto, nuestro propósito superior.

Dicen que lo que no se mide no existe. Lo mismo ocurre con la sostenibilidad: si no la medimos, se queda en promesas vacías. Y lo que Colombia necesita son resultados transformadores.

Si quiere más información:

Empresas
Sostenibilidad
Colombia
El Colombiano
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
x

Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*)

 
Título del artículo
 
¿CUÁL ES EL ERROR?*
 
¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED?
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
 
Correo electrónico
 
Acepto Términos y Condiciones Productos y Servicios Grupo EL COLOMBIANO
Ver terminos y condiciones

Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema.

 
Título del artículo
 
RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES *
 
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
 
Correo electrónico
 
Teléfono
 
Acepto Términos y Condiciones Productos y Servicios Grupo EL COLOMBIANO
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS
Notas de la sección
Con su planta de astillado, CAS impulsa la transición energética del sector industrial