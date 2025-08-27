Vaca Madrina: la apuesta de Alquería para transformar al campo colombiano

Por: Daniela Montes
El programa Vaca Madrina se consolida como uno de los casos más relevantes de sostenibilidad empresarial en Colombia. Liderado por Alquería, este proyecto demuestra que el impulso al campo y el crecimiento empresarial son prácticas que se potencian mutuamente.
Vaca Madrina nació con una causa clara: mantener el campo siempre vivo, apoyando a pequeños productores de leche mediante acompañamiento técnico y prácticas ganaderas sostenibles con el objetivo de mejorar su productividad y calidad de vida.
En 2024 los resultados hablaron por sí solos: 90 pequeños productores del sur del Cesar fueron beneficiados; se implementaron prácticas sostenibles en 5.220 hectáreas y se conservaron 885 hectáreas de bosque seco tropical. Además, se instalaron 77 biodigestores que aprovechan residuos bovinos para generar energía, y se avanzó en la reconversión de 429 hectáreas a sistemas silvopastoriles. Todo esto enmarcado en una estrategia de mejora del uso de más de 3.200 hectáreas para pastizales.
Más que cifras, Vaca Madrina es una muestra de cómo una empresa puede alinear su propósito social con su estrategia de negocio. Alquería no solo compra leche de mejor calidad; contribuye a la regeneración ambiental, la seguridad alimentaria y la permanencia de las familias en sus territorios en condiciones dignas.
Así, Vaca Madrina demuestra que cuando se cuida el origen de los productos, se cuida también el futuro del país. Porque solo con un campo vivo, Colombia podrá nutrir su desarrollo.
COLUMNA DE OPINIÓN
Adriana Velásquez, directora Sostenibilidad y Sociedad en Alquería
Hablar de sostenibilidad sin medirla es solo una promesa bonita. Hoy más que nunca, las empresas estamos llamadas a evaluar con igual rigurosidad nuestro impacto económico, social y ambiental. Medirnos en la triple cuenta no es una moda: es el nuevo estándar para hacer negocios y generar desarrollo con propósito.
En Alquería, como Empresa B, lo vivimos a diario. Duplicamos nuestras ventas en cinco años, pero ese crecimiento solo tiene sentido si ampliamos también nuestro impacto positivo. Biodigestores para que familias campesinas cocinen de forma más limpia mientras cuidan el medio ambiente; más leche para quienes la necesitan; recicladores que recolectan el plástico de nuestra operación y mejoran sus condiciones de vida: estudiantes que rompen ciclos de pobreza gracias a una educación pública de calidad.
Estos logros no son un anexo: hacen parte de la operación, los indicadores, la estrategia y, por supuesto, nuestro propósito superior.
Dicen que lo que no se mide no existe. Lo mismo ocurre con la sostenibilidad: si no la medimos, se queda en promesas vacías. Y lo que Colombia necesita son resultados transformadores.