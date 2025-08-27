Vaca Madrina: la apuesta de Alquería para transformar al campo colombiano

El programa Vaca Madrina se consolida como uno de los casos más relevantes de sostenibilidad empresarial en Colombia. Liderado por Alquería, este proyecto demuestra que el impulso al campo y el crecimiento empresarial son prácticas que se potencian mutuamente.

Vaca Madrina nació con una causa clara: mantener el campo siempre vivo, apoyando a pequeños productores de leche mediante acompañamiento técnico y prácticas ganaderas sostenibles con el objetivo de mejorar su productividad y calidad de vida.

En 2024 los resultados hablaron por sí solos: 90 pequeños productores del sur del Cesar fueron beneficiados; se implementaron prácticas sostenibles en 5.220 hectáreas y se conservaron 885 hectáreas de bosque seco tropical. Además, se instalaron 77 biodigestores que aprovechan residuos bovinos para generar energía, y se avanzó en la reconversión de 429 hectáreas a sistemas silvopastoriles. Todo esto enmarcado en una estrategia de mejora del uso de más de 3.200 hectáreas para pastizales.

Más que cifras, Vaca Madrina es una muestra de cómo una empresa puede alinear su propósito social con su estrategia de negocio. Alquería no solo compra leche de mejor calidad; contribuye a la regeneración ambiental, la seguridad alimentaria y la permanencia de las familias en sus territorios en condiciones dignas.

Así, Vaca Madrina demuestra que cuando se cuida el origen de los productos, se cuida también el futuro del país. Porque solo con un campo vivo, Colombia podrá nutrir su desarrollo.