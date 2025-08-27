San Vicente Fundación ha impactado 90.000 personas con sus programas de responsabilidad social empresarial

En un contexto donde la salud se enfrenta a enormes desafíos, San Vicente Fundación ha demostrado que la responsabilidad social empresarial (RSE) puede ser un motor de transformación real. Su enfoque integral y profundamente humano ha impactado a casi 90.000 personas a través de tres programas estratégicos que han dejado huella en pacientes, familias y profesionales de la salud.

El primero de estos programas, Acompañamiento social, ha beneficiado a 18.958 personas, gestionando necesidades básicas insatisfechas de quienes enfrentan una hospitalización sin recursos suficientes. El segundo, Experiencias de humanización, ha llegado a 38.606 personas, generando momentos inesperados de bienestar y esperanza en medio de la rutina hospitalaria. Por último, Educación del paciente, ha alcanzado a 32.183 personas, promoviendo el conocimiento y la corresponsabilidad en el cuidado de la salud, según el diagnóstico de cada paciente.

La filosofía de atención de San Vicente Fundación no solo acoge la condición física de cada individuo, sino también sus dimensiones emocionales, espirituales y sociales. Esto se traduce en una recuperación más consciente y completa, y en un entorno hospitalario donde el bienestar es una meta compartida.

El impacto no es solo cuantitativo. Las iniciativas han favorecido la comprensión del paciente sobre su proceso de salud, dotándolo de herramientas emocionales y espirituales para afrontar situaciones complejas. Así mismo, han fortalecido la idea de que el cuidado es una responsabilidad compartida entre el hospital, el paciente y su familia.

En 2025, esta apuesta por la RSE se reforzó con la inauguración de la nueva Unidad de Quemados Adultos del Hospital San Vicente Fundación Medellín, en el marco de su 40° aniversario. Este proyecto, con una inversión estimada de 1.600 millones de pesos, triplica su área física y amplía la capacidad instalada de 17 a 24 camas hospitalarias, ofreciendo mejores condiciones para la atención especializada y reafirmando el compromiso institucional con los más vulnerables.

Más allá de la infraestructura, esta inversión representa un símbolo de solidaridad colectiva y un modelo de gestión hospitalaria centrado en la dignidad humana. Para esta entidad, en cada acción de RSE reafirmamos nuestra misión: cuidar la vida con respeto, compasión y excelencia para sanar más allá del cuerpo.