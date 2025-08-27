Cerro Matoso cumple 10 años impulsando la educación en Córdoba

Por: Andrés Cardona La educación es un pilar fundamental para impactar positivamente cualquier sociedad, y Cerro Matoso así lo ha entendido. Desde hace 10 años, esta empresa minero-industrial con operación en el sur de Córdoba decidió apostar por la educación de las comunidades vecinas como motor de cambio para esta región. A través de su visión y compromiso, ha logrado abrir nuevas oportunidades para cientos de jóvenes que, de otro modo, habrían quedado excluidos de una formación académica que tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. De esta manera, desde 2014, el Programa de Becas de Educación Superior de Cerro Matoso ha permitido que 306 jóvenes accedan a estudios universitarios, técnicos y tecnológicos, de los cuales más de 100 ya se han graduado y continúan aportando a sus comunidades. Solo en 2024, Cerro Matoso otorgó 44 becas nuevas, beneficiando a igual número de jóvenes, una apuesta en conjunto con las comunidades vecinas.

El impacto de estos esfuerzos va más allá de las cifras; las historias de los estudiantes, muchos de estos los primeros en llegar a la universidad, es ejemplo de esto. Su experiencia refleja el verdadero valor de la educación, que para muchos de estos jóvenes les ha transformado su vida brindándoles las herramientas para cambiar sus vidas, familias y comunidades. Al respecto, Kir Kenat Aguilar, becada del Resguardo Indígena Zenú en el municipio de Puerto Libertador, explicó que “ser la primera de mi familia en llegar a la universidad fue una promesa silenciosa que me hice desde muy niña: abrir una puerta que nunca antes había estado abierta para los míos”. No obstante, la apuesta de Cerro Matoso por la educación no es nueva. A lo largo de más de 40 años de operación, la empresa ha apoyado el acceso a la educación de más de 15.000 niños y jóvenes, principalmente cordobeses a través de iniciativas como auxilios económicos para hijos de trabajadores, Programa de Asistencia Educativa (PAE), también realizado con aportes de los empleados; y miles de aprendices que se han formado en las tres sedes del SENA del San Jorge, proyecto desarrollado por la empresa.

Así, la empresa va más allá de la extracción de recursos y trata de contribuir al desarrollo humano y social del territorio, donde la educación se convierte en una herramienta poderosa para la transformación. COLUMNA DE OPINIÓN Joyce Nessin, gerente de Asuntos Externos de Cerro Matoso Apostar por la de educación es apostar por la equidad, la reducción de pobreza, la creación de oportunidades y la transformación de realidades. Hace diez años, en Cerro Matoso y de la mano de las comunidades vecinas nos hicimos una pregunta que cambió nuestra manera de actuar: ¿qué pasaría si apostáramos por la educación de jóvenes rurales como motor de transformación en el sur de Córdoba? La respuesta está en las historias que hoy nos inspiran. Desde entonces, más de 300 jóvenes han accedido a programas universitarios, tecnológicos y técnicos y más de 100 ya se han graduado gracias a las becas de Cerro Matoso. Con un acompañamiento permanente, hemos logrado mantener una tasa de deserción en el programa de 4% de deserción, muy por debajo de los datos que presenta el Ministerio de Educación.