Editorial | ¿Cómo cambia la IA y la responsabilidad empresarial?

Si la Inteligencia Artificial llegó para cambiar el mundo, ¿cuál es el impacto que puede tener sobre la Responsabilidad Social Empresarial? Es la pregunta que inspira esta nueva edición de la revista Visión Estratégica que elaboramos en una alianza entre El Colombiano y Valora Analitik. Pero antes hay que decir que el mapa de la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia –con o sin IA–, está experimentando un giro histórico. No es poca cosa que las 1.000 empresas más grandes del país invirtieran en 2024 un total de $19 billones en iniciativas de Responsabilidad Social, cifra récord que supone un crecimiento del 17% frente al año anterior.

Más allá del dato, lo relevante es el cambio de mentalidad: la RSE ya no es un apéndice, sino un componente estructural de la estrategia empresarial. Ya no se trata únicamente de donar recursos o financiar programas aislados, sino de integrar la sostenibilidad en el corazón mismo de la estrategia corporativa. La distribución de la inversión —$9 billones en proyectos sociales y $10 billones en ambientales— confirma que el sector privado está asumiendo un papel clave en el desarrollo sostenible. En paralelo, las Empresas B –que son las que cada tres años someten a evaluación sus buenas prácticas ambientales y sociales– se siguen consolidando en el ecosistema económico colombiano. Hoy son 160, con un 80% de pymes, y generan cerca de 70.000 empleos que impactan a unas 300.000 personas. Si bien representan el 2% del PIB, su influencia supera lo económico: son referentes de un modelo empresarial que prioriza el bienestar colectivo, la equidad y la innovación social. La presencia de compañías icónicas como Crepes & Waffles, Alquería, Casa Luker o Juan Valdez demuestra que es posible combinar rentabilidad y propósito, inspirando a nuevas generaciones de emprendedores.

Y ahora la irrupción de la Inteligencia Artificial marca también el inicio de una nueva etapa. La capacidad de la IA para procesar grandes volúmenes de datos permite a las empresas identificar patrones complejos, predecir impactos y optimizar procesos, desde la cadena de suministro hasta la gestión de residuos, está transformando la forma en que las compañías gestionan recursos, reducen desperdicios y toman decisiones estratégicas. En esta edición de Visión Estratégica presentamos casos recientes de éxito que nos confirman que la Responsabilidad Social, cuando se gestiona con visión estratégica, produce transformaciones tangibles. Grupo Argos ha invertido más de $245.000 millones en infraestructura mediante obras por impuestos, en un país donde casi el 40% de los municipios carece de vías pavimentadas. San Vicente Fundación ha beneficiado a 90.000 personas con programas de acompañamiento a pacientes vulnerables. Nestlé, por su parte, ha impactado a más de 5.000 jóvenes con iniciativas para la empleabilidad y el emprendimiento. El sector privado sigue demostrando que, lejos de ser un actor pasivo, es un motor de equidad y progreso.