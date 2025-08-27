Cinco casos de éxito del modelo de Empresas B en Colombia

El movimiento de las Empresas B está redefiniendo el éxito empresarial, demostrando que la rentabilidad puede ir de la mano con un impacto positivo. En Colombia, 160 compañías, desde gigantes de la industria hasta emprendimientos locales, lideran esta revolución. Es que, en un mundo empresarial que tradicionalmente ha medido el éxito en términos de ganancias, este nuevo movimiento está ganando terreno, demostrando que el crecimiento económico y el impacto social y ambiental no son metas excluyentes. Este es el espíritu de las Empresas B, un modelo de negocio que busca equilibrar propósito y rentabilidad. En Colombia, esta filosofía ha echado raíces profundas y está floreciendo con fuerza. Hoy, de las 160 Empresas B con las que cuenta el país, 130 son de origen colombiano y 30 son filiales de compañías internacionales. Este ecosistema diverso, que arrancó hace 12 años con Portafolio Verde, en Medellín, como la primera certificada, está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas (80%). Sin embargo, también incluye gigantes reconocidos como Crepes & Waffles, Alquería o Juan Valdez lo que evidencia la versatilidad de este modelo para cualquier tamaño y sector.

De acuerdo con Camilo Ramírez, director ejecutivo de Sistema B Colombia, este grupo de empresas representa aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) anual del país. Además de ser un motor económico, son generadoras de empleo de calidad, un pilar fundamental de su filosofía. La certificación, que debe renovarse cada tres años y exige a las organizaciones mejorar continuamente su desempeño, asegurando que su compromiso con la sostenibilidad sea un camino de crecimiento constante. 1. Alquería: un modelo que alimenta el futuro Como la compañía más grande de Colombia en obtener el sello, Alquería se ha consolidado como un referente de sostenibilidad. Tras su primera certificación en 2021, la empresa renovó su estatus como B Corp este año, reafirmando que el éxito empresarial puede medirse por el bienestar de las personas, las comunidades y la naturaleza. Su CEO, Rafael Álvarez, subrayó que “el sello de ser Empresa B realmente toma significado cuando el impacto positivo pasa a ser tangible”. Un ejemplo claro es su programa Vaca Madrina, que ha acompañado a más de 90 pequeños productores en el sur del Cesar. A través de este, han implementado prácticas sostenibles en 5.220 hectáreas, conservado 885 hectáreas de bosque seco tropical e instalado biodigestores que convierten el estiércol de vaca en biogás. Esta iniciativa no solo asegura un suministro de leche de mayor calidad para la empresa, sino que también contribuye a la regeneración ambiental, la seguridad alimentaria y la dignidad de las familias campesinas. 2. Crepes & Waffles: sabor con impacto social Desde 2016, esta icónica cadena de restaurantes ha demostrado su compromiso con la equidad y el empoderamiento femenino. Con una plantilla de aproximadamente 6.000 empleados, el 92% son mujeres, de las cuales el 76% son madres cabeza de familia. Su impacto no se detiene en sus empleados. Crepes & Waffles ha integrado en su menú productos de comunidades productoras en regiones del país como el Putumayo, el Chocó y Montes de María, creando un círculo virtuoso que protege la naturaleza y genera desarrollo en zonas históricamente vulnerables.

3. Juan Valdez: de la mano de los caficultores La marca insignia de los caficultores colombianos fue la primera cadena de tiendas de café en el mundo en certificarse como Empresa B. Desde su creación en 2002, Juan Valdez ha buscado generar valor para los productores, quienes, además de ser dueños de la marca, son los proveedores del 100% de su café. La compañía asegura que trabaja por el bienestar de los pequeños y medianos caficultores, con una cadena de abastecimiento trazable, altos estándares de gobierno corporativo y un compromiso constante con las mejores prácticas sociales y ambientales en cada etapa de su operación. 4. Portafolio Verde: pionero de la sostenibilidad Con dos décadas de experiencia, Grupo Portafolio Verde no solo fue la primera Empresa B en Colombia, sino que también ha liderado la ejecución de más de 700 proyectos de sostenibilidad, acompañando a más de 1.400 organizaciones. Con un estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas, esta empresa ha desarrollado iniciativas en 26 departamentos del país, incluyendo proyectos de conservación y comunidades de impacto social. 5. Sempli: Finanzas con propósito ambiental Esta plataforma digital de soluciones crediticias para pymes demuestra que el sector financiero también puede ser un agente de cambio. Conscientes del impacto ambiental, Sempli creó su tarjeta de crédito empresarial con 85.5% de plástico reciclado. Además, en sus primeros cinco años, el 46% de sus créditos se destinaron al crecimiento económico de pymes y un 10% a proyectos sostenibles, reflejando su compromiso con un futuro más verde y equitativo.