Un grupo de 160 empresas en Colombia decidió dar el siguiente paso y apostarle a la incorporación de altos estándares de desempeño social, ambiental, transparencia y responsabilidad con el que están logrando impactar positivamente a cerca de 300.000 personas. Camilo Ramírez, director ejecutivo de Sistema B Colombia, explica cómo cada año va creciendo el interés por certificarse como Empresa B en nuestro país; son cerca de 20 empresas que se suman al año a este listado, viendo positivos resultados para sus operaciones. En esta entrevista cuenta, además, cuáles son los requisitos que se necesitan para obtener la certificación, cómo está Colombia frente a sus pares de Latinoamérica y cuáles son los grandes casos de éxito que esta práctica ha dejado. ¿Cómo están las Empresas B en Colombia, con corte al primer semestre de 2025? Hoy tenemos 160 Empresas B en Colombia. 130 de ellas son colombianas y las otras 30 son internacionales con operación acá. El 80% de esas empresas son pequeñas y medianas. Estas compañías representan más o menos el 2% del PIB anual del país. Son generadoras de empleo de calidad y hay marcas conocidas, aunque, como decía, la mayoría son pequeñas y medianas. Entre las grandes tenemos a Crepes & Waffles, Alquería, Ingenio Providencia, Juan Valdez, CasaLuker, H.A. Bicicletas (los de GW). Entonces, sí, tenemos firmas de todos los tamaños y de todos los sectores, lo cual es una característica de las Empresas B colombianas.

En palabras sencillas, ¿qué significa ser una Empresa B? Es aquella donde sus accionistas se han puesto de acuerdo para entender que la empresa es un vehículo de transformación social y ambiental. Son compañías que han hecho un cambio de estatutos, que han pasado por un proceso muy exigente de certificación y que quieren liderar el movimiento privado haciendo las cosas distintas. En términos financieros y operativos, ¿qué tanta diferencia se puede marcar siendo una Empresa B? Estas empresas atraen el mejor talento. La gente, sobre todo las nuevas generaciones, quiere trabajar acá. ¿Por qué? Porque tienen un propósito. Entonces, la rotación laboral es menor. Estas firmas atraen a los inversionistas porque estas son las tendencias del mercado. Tenemos, por ejemplo, bancos que le prestan más barato a las Empresas B, como Bancolombia, Banco de Bogotá, entre otros. En temas de talento, como atraen al mejor, la gente rota menos. Todos estos son costos que se están evitando. Si al mismo tiempo ves cómo estas empresas están generando productos y servicios que se conectan con la necesidad actual de las personas de dar solución a los grandes desafíos que tenemos, encontramos que venden más. Entonces, la sostenibilidad en las Empresas B las ayuda a vender más, conseguir financiamiento más barato, tener menos costos por temas de rotación laboral, entre otros. Entonces, ¿es buen negocio? Por supuesto que es muy buen negocio.

¿En qué momento se empezó a hablar en Colombia de Empresas B? Eso empezó hace unos 12 años, siendo Portafolio Verde, en Medellín, la primera Empresa B en Colombia. Cuando nos comparamos con otros mercados de Latinoamérica, como Perú, México o Brasil, ¿qué tan avanzada está Colombia en la certificación de Empresas B? Si es por número de empresas, Brasil tiene 300 Empresas B, y es el país con mayor cantidad en Latinoamérica. Después siguen Chile y Argentina, que están al mismo nivel. Luego viene Colombia, somos el cuarto país por número, y después sigue México. Ahora, si lo ves por relevancia de conocimiento de marca, Colombia está muy bien posicionada. De hecho, recientemente hicimos un estudio de marca donde le preguntamos a las personas y a las empresas qué tanto conocían la marca B. Uno de cada cuatro consumidores conoce y aprecia la marca B, mientras que uno de cada cinco empresarios la conoce. A nivel global, el lugar donde más se conoce y reconoce es en Reino Unido, donde el 40% de las personas lo hacen. Le sigue Estados Unidos, con un 37%. Nosotros estamos en el 25%. ¿Cuántas compañías se certifican al año como Empresas B en Colombia? La tendencia es creciente. Son más o menos unas 20 empresas nuevas al año. Es un proceso difícil, la verdad, que exige los más altos estándares en temas de sostenibilidad, y por eso no es masivo. Cualquier empresa de cualquier tamaño y cualquier sector puede aplicar para el sello. Ahora, hay sectores a los que se les dificulta más, por ejemplo, una petrolera, que tiene un impacto social y ambiental tanto positivo como negativo. Solo que muchas veces el impacto negativo es más grande. ¿Cuál es el proceso para certificarse como Empresa B? Lo primero es que los accionistas se pongan de acuerdo en entender que la empresa es un vehículo de transformación social. Eso es lo más importante. Ya después, es lo que yo llamo “la carpintería”. La carpintería es contestar una evaluación, es la Evaluación de Impacto B. Es tener un puntaje mínimo en esta, subir unos documentos donde tú pruebas el impacto que estás teniendo y tener un modelo de negocio de impacto. Esto es que tus ventas o tu proceso tengan un impacto social o ambiental positivo. Todo está resumido en nuestra página web: www.sistemabcolombia.org. ¿Qué tanto se tarda ese proceso?, y, además, ¿por cuánto tiempo se entrega la certificación? La certificación dura 3 años. Y cada 3 años tienes que demostrar que has aumentado tu puntaje, así sea un punto. El proceso depende del tamaño. Hemos tenido procesos para empresas pequeñas y medianas que están por los 4 o 5 meses. Pero hemos tenido procesos más largos, de multinacionales, que pueden demorar varios años. ¿Cuáles son los grandes casos de éxito de Empresas B en Colombia? Yo tengo 160 empresas exitosas, cada una es un ejemplo distinto. Tenemos un pódcast, se llama “Historias B”, está en Spotify. Ahí contamos la historia de las Empresas B, de sus retos, de sus éxitos. Y buscamos constantemente visibilizarlas. Pero, en general, tenemos marcas como Crepes & Waffles, con todo el tema de madres cabeza de familia. Alquería, que invierte parte de sus recursos en educación, y hoy, por ejemplo, los colegios públicos de Cundinamarca son los que mejor puntuación tienen en los distintos exámenes. Tenemos Ingenio Providencia del Valle del Cauca, que realmente es una empresa de educación. Tienen un colegio en Cerrito que lleva varias generaciones cambiando una zona muy deprimida del Valle del Cauca. Tenemos CasaLuker, con todo el impacto que está teniendo en miles de familias cacaoteras, con un tema de compra justa, de capacitación. Tenemos a Juan Valdez, que es la tienda de los caficultores colombianos en el mundo, que lo que hace es dejar al país en alto. Estos son algunos ejemplos de marcas conocidas que muestran cómo el hacer las cosas distinto, con propósito, pensando en la gente, pensando en el medio ambiente, no solo es buen negocio, sino que es lo que demanda la sociedad hoy en día de las compañías. ¿A cuántas personas logran impactar estas 160 empresas con sus acciones de responsabilidad social empresarial? El cálculo es más o menos, por cada empleado que tú tienes, el impacto con tu cadena de valor puede ser tres veces más. Si estamos hablando que en las Empresas B trabajan aproximadamente 70.000 personas, y ese es más o menos el cálculo, estamos hablando de casi 300.000 personas que impactan las Empresas B.

¿La regulación, por parte del Gobierno, promueve la existencia y certificación de Empresas B? La certificación es un sello privado y el gobierno no debería promover una iniciativa privada con recursos públicos. Pero sí hemos tenido varias iniciativas de política pública donde hemos tratado de masificar, no la certificación, sino el concepto de empresas con ánimo de lucro solucionando problemas sociales y ambientales. Entonces, en 2018 sacamos adelante la Ley BIC (beneficio e interés colectivo). Fuimos el primer país en Latinoamérica en tenerla, y tercero en el mundo, después de Estados Unidos e Italia. Hoy tenemos cerca de 3.500 sociedades BIC por todo el país. Es una figura gratuita, no es un sello, no es una certificación, donde tú cambias estatutos, presentas un informe de sostenibilidad frente a la Supersociedades y decides que tu empresa es un vehículo de transformación social. Son, en su mayoría, empresas pequeñas por todo el país, pero eso hace parte del cambio sistémico que nos soñamos. PERFIL ENTREVISTADO Camilo Ramírez, director ejecutivo de Sistema B Colombia Camilo Ramírez es un profesional con una sólida trayectoria de más de 15 años, combinando experiencia en el sector financiero y un marcado liderazgo en sostenibilidad e impacto. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Sistema B Colombia, cargo que ocupa desde julio de 2020. Previamente, fue director de Desarrollo en la misma organización global de empresas de triple impacto durante más de cinco años, donde contribuyó al crecimiento de un modelo de negocio con propósito social y ambiental. En sus inicios profesionales, Camilo ejerció como coordinador financiero en TRENACO, una empresa de comercialización de commodities colombo-suiza, y fungió como coordinador general en DuVal Partners LLC. en Colombia, donde estuvo a cargo de la valoración de proyectos y control presupuestal.