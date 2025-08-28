Farmacéuticas reportaron ganancias pese a crisis de la salud; mientras las EPS vivieron otro año difícil

El sector salud cerró 2024 con grandes ventas, pero bajo presión financiera por intervenciones y pérdidas millonarias en aseguradoras del sistema.

  • La industria farmacéutica cerró 2024 con ventas totales por $24,6 billones. FOTO: El Colombiano.
Publicado

Con un aporte del 2,8% al PIB, la industria farmacéutica cerró 2024 con ventas totales por $24,6 billones.

Cruz Verde encabezó el ránking con $5,51 billones en ingresos y $55.891 millones en utilidades. Le siguieron Tecnoquímicas ($3,1 billones, $425.586 millones en ganancias) y Copidrogas ($3 billones, $56.360 millones).

Mientras el canal institucional creció 16,3%, las EPS vivieron otro año difícil: pérdidas conjuntas por $2,1 billones entre 22 entidades.

EPS Sura lideró ingresos con $10,8 billones, pero pidió salir del sistema. Sanitas sumó $10,7 billones (+12,1%) y Salud Total, con $8,1 billones, tuvo la única utilidad destacada: $64.146 millones.

La presión financiera se profundizó por intervenciones a seis EPS y por un ajuste que los gremios consideran insuficiente en la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Mientras tanto, la Nueva EPS no ha reportado aún sus cifras de 2024, lo que deja incompleto el balance general del sistema y aumenta la incertidumbre regulatoria en un año electoral cargado de reformas en salud.

Salud Total fue la única EPS grande con utilidad en 2024: $64.146 millones, pese a caída del 36,9% frente al año anterior.

Miguel Orlando Alguero

Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.

