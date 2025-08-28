Farmacéuticas reportaron ganancias pese a crisis de la salud; mientras las EPS vivieron otro año difícil

Con un aporte del 2,8% al PIB, la industria farmacéutica cerró 2024 con ventas totales por $24,6 billones. Cruz Verde encabezó el ránking con $5,51 billones en ingresos y $55.891 millones en utilidades. Le siguieron Tecnoquímicas ($3,1 billones, $425.586 millones en ganancias) y Copidrogas ($3 billones, $56.360 millones).

Mientras el canal institucional creció 16,3%, las EPS vivieron otro año difícil: pérdidas conjuntas por $2,1 billones entre 22 entidades. EPS Sura lideró ingresos con $10,8 billones, pero pidió salir del sistema. Sanitas sumó $10,7 billones (+12,1%) y Salud Total, con $8,1 billones, tuvo la única utilidad destacada: $64.146 millones. La presión financiera se profundizó por intervenciones a seis EPS y por un ajuste que los gremios consideran insuficiente en la Unidad de Pago por Capitación (UPC).