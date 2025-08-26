EPM destinará más de $74.000 millones a proyectos de infraestructura mediante Obras por Impuestos

Estos recursos se destinarán a educación, vías y saneamiento básico.

  • EPM ha participado en dos convocatorias del mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), una estrategia que permite a las empresas aportar al desarrollo de zonas priorizadas. Foto: Juan Antonio Sánchez
    EPM ha participado en dos convocatorias del mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), una estrategia que permite a las empresas aportar al desarrollo de zonas priorizadas. Foto: Juan Antonio Sánchez
Publicado

Para Empresas Públicas de Medellín (EPM), la infraestructura es mucho más que una solución técnica: es una herramienta de transformación social y territorial. Cada obra desarrollada por la empresa refleja su compromiso con el bienestar de las comunidades, el cierre de brechas y el desarrollo sostenible.

Esta visión responde a su propósito corporativo de “contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor” y a una estrategia empresarial en la que la sostenibilidad y la responsabilidad social son ejes transversales.

Las inversiones en modernización, reposición y expansión de redes de energía, gas natural, acueducto y alcantarillado, así como en plantas e instalaciones, se conciben con un enfoque territorial, atendiendo las necesidades locales, la protección ambiental y el fortalecimiento del tejido social.

La planificación parte del diálogo con los grupos de interés y del conocimiento de las dinámicas regionales. Así, EPM promueve una infraestructura que garantiza acceso a servicios públicos de calidad y, a la vez, impulsa la equidad, la inclusión y el desarrollo humano sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Obras por Impuestos

Como parte de este compromiso, EPM ha participado en dos convocatorias del mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), una estrategia que permite a las empresas aportar al desarrollo de zonas priorizadas a través de la ejecución directa de proyectos sociales y de infraestructura, en lugar de pagar una parte de sus obligaciones tributarias en dinero.

En su primera participación, se ejecutaron tres proyectos de agua potable y saneamiento básico en Urabá (Antioquia), con una inversión superior a los $29.000 millones, financiados por EPM, EDEQ y Aguas Regionales.

En la vigencia actual, EPM continuará como contribuyente adherente, destinando más de $74.000 millones para desarrollar nueve proyectos enfocados en educación, infraestructura vial y saneamiento básico.

Entre los más representativos están la construcción de una institución educativa en El Bagre (Bajo Cauca antioqueño); el mejoramiento de vías rurales en Nechí y Amalfi; y la construcción del sistema de alcantarillado en Nueva Colonia, Turbo. Este último, con una inversión superior a los $112.000 millones —de los cuales EPM aportará $15.000 millones—, es el proyecto de mayor presupuesto ejecutado bajo el mecanismo OXI en Colombia.

