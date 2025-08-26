EPM destinará más de $74.000 millones a proyectos de infraestructura mediante Obras por Impuestos

Para Empresas Públicas de Medellín (EPM), la infraestructura es mucho más que una solución técnica: es una herramienta de transformación social y territorial. Cada obra desarrollada por la empresa refleja su compromiso con el bienestar de las comunidades, el cierre de brechas y el desarrollo sostenible.

Esta visión responde a su propósito corporativo de “contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor” y a una estrategia empresarial en la que la sostenibilidad y la responsabilidad social son ejes transversales.

Puede leer: Terpel lidera gestión sostenible en la industria energética de Colombia

Las inversiones en modernización, reposición y expansión de redes de energía, gas natural, acueducto y alcantarillado, así como en plantas e instalaciones, se conciben con un enfoque territorial, atendiendo las necesidades locales, la protección ambiental y el fortalecimiento del tejido social.

La planificación parte del diálogo con los grupos de interés y del conocimiento de las dinámicas regionales. Así, EPM promueve una infraestructura que garantiza acceso a servicios públicos de calidad y, a la vez, impulsa la equidad, la inclusión y el desarrollo humano sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entérese: Renault-Sofasa mete el cambio para ser una empresa carbononeutral a 2050