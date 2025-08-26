EPM destinará más de $74.000 millones a proyectos de infraestructura mediante Obras por Impuestos

Para Empresas Públicas de Medellín (EPM), la infraestructura es mucho más que una solución técnica: es una herramienta de transformación social y territorial. Cada obra desarrollada por la empresa refleja su compromiso con el bienestar de las comunidades, el cierre de brechas y el desarrollo sostenible.
Esta visión responde a su propósito corporativo de “contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor” y a una estrategia empresarial en la que la sostenibilidad y la responsabilidad social son ejes transversales.
Puede leer: Terpel lidera gestión sostenible en la industria energética de Colombia
Las inversiones en modernización, reposición y expansión de redes de energía, gas natural, acueducto y alcantarillado, así como en plantas e instalaciones, se conciben con un enfoque territorial, atendiendo las necesidades locales, la protección ambiental y el fortalecimiento del tejido social.
La planificación parte del diálogo con los grupos de interés y del conocimiento de las dinámicas regionales. Así, EPM promueve una infraestructura que garantiza acceso a servicios públicos de calidad y, a la vez, impulsa la equidad, la inclusión y el desarrollo humano sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Entérese: Renault-Sofasa mete el cambio para ser una empresa carbononeutral a 2050
Obras por Impuestos
Como parte de este compromiso, EPM ha participado en dos convocatorias del mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), una estrategia que permite a las empresas aportar al desarrollo de zonas priorizadas a través de la ejecución directa de proyectos sociales y de infraestructura, en lugar de pagar una parte de sus obligaciones tributarias en dinero.
En su primera participación, se ejecutaron tres proyectos de agua potable y saneamiento básico en Urabá (Antioquia), con una inversión superior a los $29.000 millones, financiados por EPM, EDEQ y Aguas Regionales.
En la vigencia actual, EPM continuará como contribuyente adherente, destinando más de $74.000 millones para desarrollar nueve proyectos enfocados en educación, infraestructura vial y saneamiento básico.
Lea aquí: Cartera sostenible de Davivienda alcanzó $24,7 billones en 2024, cifra de alto impacto
Entre los más representativos están la construcción de una institución educativa en El Bagre (Bajo Cauca antioqueño); el mejoramiento de vías rurales en Nechí y Amalfi; y la construcción del sistema de alcantarillado en Nueva Colonia, Turbo. Este último, con una inversión superior a los $112.000 millones —de los cuales EPM aportará $15.000 millones—, es el proyecto de mayor presupuesto ejecutado bajo el mecanismo OXI en Colombia.