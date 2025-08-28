En el mundo empresarial, las decisiones de movilidad también son decisiones de sostenibilidad. Para cientos de compañías que gestionan flotas y operaciones en carretera, el impacto ambiental de cada viaje se traduce en cifras, huella de carbono y responsabilidad corporativa.

En este contexto, Flypass marca un hito: se convierte en el primer aliado de pago electrónico para servicios de movilidad en Colombia en obtener una certificación ambiental que valida su aporte real a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El reconocimiento, otorgado por Bureau Veritas (BVQI Colombia Ltda.), se logró tras un riguroso proceso técnico que validó el inventario de emisiones evitadas bajo las normas internacionales ISO 14064-2:2019 e ISO 14064-3:2019.

La medición, realizada con una muestra de 968 clientes B2B entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2024, determinó que el uso del TAG electrónico de Flypass en peajes evitó 4.132,46 toneladas de CO2 equivalente en un año.

Para que se haga una idea de la importancia de la certificación, esta equivale a sembrar 197.000 árboles, evita que 1.033 vehículos circulen emitiendo gases contaminantes durante un año y hasta reduce el consumo de más de 1,8 millones de litros de gasolina.

Este logro no solo demuestra el impacto ambiental positivo de la tecnología de Flypass, sino que ofrece a las empresas un valor agregado estratégico: la posibilidad de respaldar sus propios reportes de sostenibilidad con datos certificados por una firma de prestigio internacional. En otras palabras, los clientes empresariales de Flypass pueden incluir en sus indicadores de RSE y reportes ESG las emisiones evitadas gracias al uso del TAG, contribuyendo a sus metas de carbono neutro y fortaleciendo su reputación ambiental.

“Este certificado no es solo un reconocimiento a Flypass, es un beneficio directo para nuestros aliados empresariales. Demuestra que la tecnología puede ser una aliada medible y certificada en la reducción de emisiones, y que juntos podemos avanzar hacia una movilidad más limpia y responsable”, afirmó Juan Camilo Henao, CEO de Flypass.

Con más de 500.000 usuarios, cobertura en 164 peajes en todo el país, parqueaderos y lavautos, Flypass sigue liderando la innovación en movilidad inteligente, demostrando que la eficiencia y la sostenibilidad pueden ir de la mano, y que la colaboración entre empresas y tecnología es clave para construir un futuro más verde.

Si desea contactar a Flypass, puede escribir al correo: empresas@flypass.com.co

*Contenido en colaboración con Flypass