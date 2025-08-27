Fundación Luker ayuda a duplicar la comprensión lectora en Manizales

Por: Andrés Cardona Tal y como usted se siente leyendo esta frase se sienten muchos niños de primaria en nuestro país. Según el Estudio de Pobreza y Equidad 2024, del Banco Mundial, el 51,4% de los niños de 10 años que viven en Colombia son incapaces de leer y comprender un texto sencillo. En el corazón del Eje Cafetero, Manizales no era ajena a esa realidad. En el 2018, el 39% de los niños de grado 5° de los colegios públicos de la ciudad no lograban los niveles esperados de lectura. Así lo reveló la aplicación de la Evaluación de Lectura en Primeros Grados (EGRA, por sus siglas en inglés).

Ante esta realidad, la Alcaldía de Manizales, con apoyo de la Fundación Luker y el BID, decidió implementar en la ciudad el modelo Aprendamos Todos a Leer. Consiste en una intervención integral que comprende materiales educativos innovadores, tutorías personalizadas a estudiantes con mayores dificultades, formación de maestros y un sistema evaluativo. Con este modelo, los niños aprenden los sonidos de las letras y luego los asocian a lo escrito. Esto se facilita mediante personajes divertidos y herramientas como los componedores de palabras, cuya apariencia es similar al juego de Rummy. Así, para el 2024, Manizales dejó cada vez más atrás su brecha de fluidez lectora. Luego de aplicar de nuevo las pruebas de lectura EGRA a niños de grado 5°, se evidenció que ya el 85% lograron los niveles esperados para su edad. En seis años, la ciudad duplicó el número de niños de sus colegios públicos que saben comprender lo que leen, al nivel adecuado. “A uno, cuando sea grande, muchas veces lo van a poner a leer cosas difíciles y como uno ya sabe leer, entonces lo podrá hacer sin ningún tropiezo”, asegura Luciana Díaz Henao, una niña de grado 3° del Colegio Bosques del Norte (Manizales). Como ella, cerca de 14 mil niños de colegios oficiales de la ciudad están aprendiendo a leer bajo este modelo. Además, mediante Formare, la unidad de escalamiento de Fundación Luker, Aprendamos todos a Leer, está llegando actualmente a cerca de 46.000 niños de otros 85 municipios de Colombia, bajo el liderazgo de alcaldías, gobernaciones y aliados.

COLUMNA DE OPINIÓN Pablo Jaramillo Villegas, gerente de la Fundación Luker Decía recientemente el rector de la Universidad EIA de Medellín, José Manuel Restrepo, que “la educación de los niños es la gran oportunidad para el futuro de los territorios, de los países, de la sociedad y de la humanidad”. En efecto, es una oportunidad que transforma vidas y territorios enteros. Frente a ello y con excelentes intenciones, muchos empresarios, gobernantes y otros actores sociales hacen diferentes aportes a la educación. Pero ¿qué tan buenos resultados se pueden obtener de algunas intervenciones o procesos que muchas veces no se han monitoreado ni se han medido sus impactos en la educación? Necesitamos intervenciones en el sistema educativo, pero que sean rigurosamente evaluadas. Así podemos apostarles a procesos educativos que cuenten con evidencias fuertes de sus impactos positivos, lo cual garantiza que tendrán el potencial de transformar esas vidas en las que ponemos nuestros esfuerzos.