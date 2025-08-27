Fundación Telefónica Movistar potencia futuro a través de la transformación digital

Iniciativas como ProFuturo, Conecta Empleo o la Escuela TIC Familia hacen parte de la estrategia educativa de la multinacional española por un país más digital.

  • Hace casi 20 años, Fundación Telefónica Movistar asumió este reto en Colombia, yendo más allá del asistencialismo. FOTO CORTESÍA
Publicado

Por: Andrés Cardona

La verdadera transformación digital no se limita a la llegada de la tecnología, sino a la capacidad de las personas para apropiarse de ella y cambiar sus vidas. Así, hace casi 20 años, Fundación Telefónica Movistar asumió este reto en Colombia, yendo más allá del asistencialismo para impulsar una visión de país donde la inclusión digital sea sinónimo de equidad, competitividad y sostenibilidad.

En una nación donde apenas el 4,6% de la población posee competencias digitales avanzadas, cerrar esta brecha se ha convertido en una prioridad estratégica. Por eso, la Fundación ha desarrollado un ecosistema integral que combina educación, empleabilidad, cultura digital, acción social y voluntariado. En 2024, este enfoque permitió impactar a más de 1,7 millones de personas en los 32 departamentos del país.

Uno de los pilares ha sido ProFuturo, un programa que ha acompañado a más de 53.000 docentes en su proceso de innovación educativa, incluso en zonas rurales sin conectividad.

Paralelamente, iniciativas como Conecta Empleo y Piensa en Grande han equipado a jóvenes y adultos con habilidades clave para adaptarse a un mercado laboral en constante evolución.

La Escuela TIC Familia, por su parte, ha fortalecido el rol de los cuidadores en la educación digital de niños y niñas, mientras que el Voluntariado Corporativo ha movilizado a miles de colaboradores de Telefónica Movistar, quienes han puesto su talento al servicio de causas colectivas.

Pero más allá de las cifras, el verdadero éxito se mide en historias como la de una madre en Manizales que hoy comercializa sus productos en línea, jóvenes en contextos de privación de libertad que reinventan sus proyectos de vida, o docentes que superaron su resistencia a la tecnología para liderar comunidades educativas más resilientes.

COLUMNA DE OPINIÓN

Mónica Hernández Delgado, directora Fundación Telefónica

Durante mucho tiempo se pensó que la responsabilidad social era un apéndice: algo deseable, pero no esencial. Hoy sabemos que esa mirada quedó atrás. En una sociedad desigual, atravesada por brechas digitales, educativas y económicas, la responsabilidad social no es un “extra”: es parte del modelo de sostenibilidad y competitividad de cualquier empresa que quiera perdurar.

En Telefónica Movistar, lo entendimos temprano: formar a millones de personas en habilidades digitales, acompañar a comunidades vulnerables, empoderar a docentes, jóvenes y cuidadores, no es solo coherente con nuestro propósito, es una apuesta estratégica por el país.

Hablar de RSE es hablar de futuro: del talento que crecerá donde antes no había oportunidades, de territorios conectados con posibilidades reales, de empresas que comprenden que su éxito está ligado al bienestar colectivo.

En un mundo donde lo social y lo digital se cruzan cada vez más, las empresas que lideran son las que entienden que transformar la sociedad es también transformarse a sí mismas.

