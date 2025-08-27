Grupo Argos moviliza más de $245.000 millones a través de obras por impuestos

Por Andrés Cardona

Si Colombia incrementara de forma sostenida la inversión en infraestructura en un 0,5% del PIB anual durante los próximos 10 años, el crecimiento económico consolidado aumentaría en 0,8% cada año, y se lograría reducir casi un punto porcentual tanto el desempleo como la pobreza. Esta apuesta no sólo tendría un efecto directo en la generación de empleo —cada billón de pesos invertido crea alrededor de 30.000 empleos formales y de calidad—, sino que también abordaría uno de los principales obstáculos para la productividad y competitividad del país: el rezago en infraestructura.

En sentido, según el Banco Mundial, esta limitación impide diversificar las exportaciones más allá de los commodities y sigue afectando la inserción de Colombia en los mercados globales.

Precisamente para aportar en el cierre de esta brecha, en el 2016 se estableció el mecanismo de Obras por Impuestos, una iniciativa que ha permitido que las empresas destinen parte del pago de su impuesto de renta en infraestructura y educación para los territorios más afectados por el conflicto armado.

En el caso de Grupo Argos y sus empresas, sólo con las vigencias de 2024, la compañía ha desplegado su trayectoria en infraestructura para movilizar recursos por $245.000 millones en cinco proyectos, cerca del 25% del cupo nacional para este mecanismo, consolidándose como uno de los principales aportantes al mecanismo de Obras por Impuestos en Colombia y un referente en la articulación del sector privado al vincular a los proyectos a más de 32 empresas.