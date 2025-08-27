Grupo Argos moviliza más de $245.000 millones a través de obras por impuestos

Por Andrés Cardona
Si Colombia incrementara de forma sostenida la inversión en infraestructura en un 0,5% del PIB anual durante los próximos 10 años, el crecimiento económico consolidado aumentaría en 0,8% cada año, y se lograría reducir casi un punto porcentual tanto el desempleo como la pobreza. Esta apuesta no sólo tendría un efecto directo en la generación de empleo —cada billón de pesos invertido crea alrededor de 30.000 empleos formales y de calidad—, sino que también abordaría uno de los principales obstáculos para la productividad y competitividad del país: el rezago en infraestructura.
En sentido, según el Banco Mundial, esta limitación impide diversificar las exportaciones más allá de los commodities y sigue afectando la inserción de Colombia en los mercados globales.
Precisamente para aportar en el cierre de esta brecha, en el 2016 se estableció el mecanismo de Obras por Impuestos, una iniciativa que ha permitido que las empresas destinen parte del pago de su impuesto de renta en infraestructura y educación para los territorios más afectados por el conflicto armado.
En el caso de Grupo Argos y sus empresas, sólo con las vigencias de 2024, la compañía ha desplegado su trayectoria en infraestructura para movilizar recursos por $245.000 millones en cinco proyectos, cerca del 25% del cupo nacional para este mecanismo, consolidándose como uno de los principales aportantes al mecanismo de Obras por Impuestos en Colombia y un referente en la articulación del sector privado al vincular a los proyectos a más de 32 empresas.
Con las vigencias anteriores, además, ha movilizado más de $350.000 millones, entregando obras como la pavimentación de la vía Camparrusia – Dabeiba, con más de 4 kilómetros intervenidos y 23.000 personas beneficiadas; el mejoramiento vial en la vía Alto de la Quiebra – Santo Domingo, que contempla 9 kilómetros de vía y beneficia a más de 25.000 personas.
Además, próximamente iniciará la construcción del sistema de alcantarillado en Nueva Colonia, Urabá, con un impacto en más de 12.000 personas. Todas estas intervenciones son posibles gracias a una articulación efectiva entre el sector público y privado, con el liderazgo de Grupo Argos, que ha demostrado altos niveles de eficiencia en la ejecución.
Dentro de los proyectos liderados por el conglomerado el 75% de los recursos se han invertido en infraestructura vial terciaria y el 25% restante en recursos para el sector educativo
Esta modalidad además de optimizar el uso de recursos públicos, también que fortalece las capacidades locales, genera empleo y fortalece las capacidades de las comunidades.
María Camila Villegas, directora de la Fundación Grupo Argos
La iniciativa empresarial es exitosa cuando, con la generación de riqueza, tiene la capacidad de promover el progreso de las comunidades. Y en ese marco se concibió y creó Miiroku, un proyecto pionero en Colombia que combinó infraestructura social, sostenibilidad ambiental y enfoque cultural para construir 30 viviendas que ya fueron entregadas para beneficiar a más de 270 personas de comunidades indígenas en la Alta Guajira que habían sufrido los embates del huracán Julia en 2022.
A partir de un ejercicio de conversación y de un propósito compartido, logramos articular esfuerzos públicos, privados y comunitarios para construir una solución que honró la identidad del territorio y fortaleció las capacidades de las familias Wayú. Miiroku entregó viviendas con la capacidad de resistir las condiciones climáticas del territorio, pero que además incorporan espacios como la enramada, donde las familias comparten saberes y tradiciones en torno al tejido, el café y la palabra, usando elementos como el yotojoro, el chinchorro o la hamaca, centrales de la vida cotidiana de esta comunidad. El impacto de Miiroku trasciende lo tangible. Nos enseña que el progreso es posible cuando las comunidades son protagonistas. Y nos reafirma que solo desde la escucha, la confianza y la construcción colectiva es posible transformar territorios de manera sostenible.