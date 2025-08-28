Así es cómo el Hospital Padrino, de la Fundación Valle del Lili, salva vidas en zonas rurales

La Fundación Valle del Lili se sostiene sobre cuatro pilares: asistencia médica, educación, investigación y solidaridad. Este último motor impulsa su estrategia de responsabilidad social, orientada a transformar comunidades vulnerables con escaso acceso a salud. Uno de los programas estrella es Hospital Padrino, que ya acompaña a más de 370 hospitales en 17 departamentos, con más de 16.000 profesionales de salud formados. Lea más: Colombina cumple diez años reduciendo su huella de carbono La iniciativa ha reducido la mortalidad materna y neonatal y ha permitido hacer trombólisis por telemedicina en zonas rurales, logros que ya están en revistas científicas internacionales. “Desarrollamos una estrategia integral que combina formación en sitio y acompañamiento 24/7 a través de teleasistencia con apoyo de entidades territoriales, que apalancan la implementación de nuestras iniciativas. Además, contamos con el aporte de la empresa privada como parte de su compromiso social”, resalta la fundación.

Nutrición, educación y medio ambiente En el frente social, la fundación resalta Alimentando Esperanzas que ha brindado mercados mensuales a 313 familias con niños enfermos crónicos. También Aula Lili ha garantizado educación integral a 352 menores hospitalizados, evitando que la enfermedad interrumpa su formación escolar. Además, su estrategia ambiental tiene más de 10 programas activos, incluyendo quirófanos verdes, reciclaje de residuos infecciosos y eficiencia hídrica, alineados con los ODS.

Comunidad y sostenibilidad Más allá del hospital, la fundación trabaja con comunidades a través de talleres, jornadas preventivas y formación en salud. El compromiso de estudiantes, médicos y aliados estratégicos ha sido crucial. El reto ahora es escalar estas iniciativas, fortalecer redes regionales y sumar actores que le apuesten a una salud más equitativa y transformadora. “Nuestro gran reto es asegurar el fortalecimiento sostenible de todos los programas sociales, garantizando su continuidad, crecimiento y adaptación a nuevas realidades”, detalla la fundación. Además: Las tres tareas de acción climática inaplazables para Colombia COLUMNA DE OPINIÓN: Salud con propósito: una mirada integral a la responsabilidad social Por Marcela Granados Sánchez, directora general de la Fundación Valle del Lili La responsabilidad social, entendida como el compromiso con el desarrollo humano y el bienestar colectivo, adquiere en el sector salud una dimensión particularmente profunda, que trasciende los muros hospitalarios. En la Fundación Valle del Lili, ese compromiso guía nuestra forma de cuidar: entendemos que la salud se construye en los territorios, en el apoyo a las familias y en la relación con el entorno. Esta convicción se traduce en programas sociales que responden a las necesidades más apremiantes de nuestras comunidades y buscan generar transformaciones sostenibles en contextos de alta vulnerabilidad.

Uno de ellos es Hospital Padrino, una estrategia con la que actualmente acompañamos a más de 370 hospitales del país. Este modelo articula conocimiento y tecnología para fortalecer hospitales de baja complejidad en zonas apartadas y mejorando la capacidad resolutiva local. Alimentando Esperanzas y Aula Lili apoyan a población pediátrica vulnerable, asegurando nutrición adecuada, continuidad escolar durante la hospitalización y fortalecimiento del entorno familiar. Somos una empresa familiarmente responsable (efr) como parte de nuestro compromiso de cuidar a nuestros ciudadanos Lili y a sus familias.