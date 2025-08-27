Más del 60% de las compañías en el país impulsan programas educativos

Cada vez más empresas en Colombia incorporan programas educativos en sus estrategias de RSE, buscando generar impacto social a largo plazo.

  • Cada vez más empresas en Colombia invierten en programas educativos como parte de su compromiso social. FOTO: GETTY
Publicado

La educación se convirtió, desde hace varios años, en una prioridad dentro de las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia. De acuerdo con la ANDI, más del 60% de las empresas implementan programas educativos orientados a la formación técnica, acceso digital, becas y alianzas institucionales para fortalecer el talento humano y reducir brechas sociales.

Sin embargo, los desafíos persisten. Según datos de Siigo, casi el 50% de los jóvenes en Colombia no puede acceder a educación formal, lo que exhibe la urgencia de seguir impulsando iniciativas desde el sector privado y público.

De hecho, el ranking Merco Responsabilidad ESG señala que el 80% de las empresas más responsables en el país pertenecen al sector privado, mientras que el 20% restante son entidades públicas u organizaciones sin ánimo de lucro.

Esta edición presenta una radiografía del estado actual de la RSE en educación y los retos para lograr un impacto sostenible y equitativo.

Si quiere más información:

Economía
Empresas
Educación
Formación laboral
Colombia
Johan García Blandón

Aprendiz de deportes. Apasionado por el periodismo deportivo, amante del café colombiano.

