Nestlé impulsa el talento joven en Colombia con programas de educación y empleabilidad

Nestlé potencia significativamente el desarrollo juvenil en Colombia mediante sus programas de responsabilidad social empresarial. La educación, eje transversal, es clave en Iniciativa por los Jóvenes y Comunidad y Respeto por la Vida, dos estrategias centrales que generan valor compartido.

La Iniciativa por los Jóvenes aglutina múltiples proyectos formativos. Desafío de Creadores, en alianza con la Universidad EAN, brindó formación, capital semilla y visibilidad a 50 emprendedores en su primera edición. La modalidad Educación Dual permite aprender en aula y empresa, derribando la barrera del primer empleo para estudiantes y empresas asociadas. Yocuta capacita jóvenes en gastronomía junto al Senay conecta beneficiarios con aliados estratégicos. Jóvenes Baristas, con la Federación Nacional de Cafeteros, enseña técnicas de café para mejorar oportunidades laborales. Además, JPedia y JNutri forman futuros pediatras y nutricionistas, y Jóvenes Veterinarios capacita en nutrición de mascotas a quienes se proyectan como profesionales. En total, estos proyectos impactaron a más de 38 000 jóvenes en 2024, incluidos 230 con pasantías, 600 en JNutri, 800 en JPedia, 3 800 veterinarios, y 1 200 a través de YEP.

Lea también: Hidrógeno, la apuesta de Promigas para la descarbonización

Estos programas cuentan con recursos institucionales, aliados estratégicos y personal especializado que impulsan su crecimiento y profundizan su alcance social.

Durante más de una década, la Iniciativa por los jóvenes ha beneficiado a miles de personas, y en Colombia, solo en 2024, participaron más de 5.000 jóvenes. Estos esfuerzos se alinean con el objetivo global de Nestlé de impactar positivamente a 10 millones de jóvenes mediante empleabilidad, emprendimiento y agroemprendimiento.

Al fortalecer capacidades técnicas y blandas, Nestlé contribuye a transformar comunidades, impulsar economías locales y fomentar la inclusión.

Los programas formativos de Nestlé conectan talento joven con oportunidades reales para construir sociedades más prósperas y sostenibles.