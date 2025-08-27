Nestlé impulsa el talento joven en Colombia con programas de educación y empleabilidad

Nestlé potencia significativamente el desarrollo juvenil en Colombia mediante sus programas de responsabilidad social empresarial. La educación, eje transversal, es clave en Iniciativa por los Jóvenes y Comunidad y Respeto por la Vida, dos estrategias centrales que generan valor compartido.
La Iniciativa por los Jóvenes aglutina múltiples proyectos formativos. Desafío de Creadores, en alianza con la Universidad EAN, brindó formación, capital semilla y visibilidad a 50 emprendedores en su primera edición. La modalidad Educación Dual permite aprender en aula y empresa, derribando la barrera del primer empleo para estudiantes y empresas asociadas. Yocuta capacita jóvenes en gastronomía junto al Senay conecta beneficiarios con aliados estratégicos. Jóvenes Baristas, con la Federación Nacional de Cafeteros, enseña técnicas de café para mejorar oportunidades laborales. Además, JPedia y JNutri forman futuros pediatras y nutricionistas, y Jóvenes Veterinarios capacita en nutrición de mascotas a quienes se proyectan como profesionales. En total, estos proyectos impactaron a más de 38 000 jóvenes en 2024, incluidos 230 con pasantías, 600 en JNutri, 800 en JPedia, 3 800 veterinarios, y 1 200 a través de YEP.
Estos programas cuentan con recursos institucionales, aliados estratégicos y personal especializado que impulsan su crecimiento y profundizan su alcance social.
Durante más de una década, la Iniciativa por los jóvenes ha beneficiado a miles de personas, y en Colombia, solo en 2024, participaron más de 5.000 jóvenes. Estos esfuerzos se alinean con el objetivo global de Nestlé de impactar positivamente a 10 millones de jóvenes mediante empleabilidad, emprendimiento y agroemprendimiento.
Al fortalecer capacidades técnicas y blandas, Nestlé contribuye a transformar comunidades, impulsar economías locales y fomentar la inclusión.
Los programas formativos de Nestlé conectan talento joven con oportunidades reales para construir sociedades más prósperas y sostenibles.
Carlos Barragán, director de Asuntos Corporativos para Nestlé, zona Américas
Lo que hacemos en el día a día, cuenta. Por eso, sin importar si actuamos como parte de una empresa o no, el sentido de respeto y responsabilidad que han derivado en categorías, como la responsabilidad social empresarial o, algunas más específicas como “Creación de Valor Compartido”, responden no solamente a acciones, sino a visiones integrales de la vida y de la sociedad. ¿Cómo la vivimos en Nestlé? Trabajamos en el marco del respeto: al planeta, a las comunidades, a las personas y familias. Gracias a ello, hemos podido crear iniciativas de alto impacto, que reflejan nuestro ADN, nuestra conciencia común, y nos permiten proyectarnos a futuro bajo objetivos específicos.
Cero emisiones netas para 2050, 10 millones de jóvenes beneficiados con oportunidades de generación de ingresos a nivel global o contar con comunidades cada vez más prósperas y en paz, son los sueños que nos mueven y que nos han permitido avanzar en ese camino que, como todo gran proyecto, requiere de alianzas de valor con aquellos que resuenan con nuestra visión y con lo que somos; con ese sentido de la responsabilidad, no solo social empresarial, sino responsabilidad así, sin apellidos.
