Siigo apuesta por la educación técnica juvenil

En Colombia, casi el 50% de los jóvenes no puede continuar estudiando al salir del colegio, una realidad que conduce al desempleo, la informalidad y la exclusión. Frente a esto, Siigo, compañía de tecnología con más de 35 años en el país, desarrolla interesantes estrategias de Responsabilidad Social Empresarial por medio de su Fundación, la cual cumple 22 años trabajando por la educación como motor de transformación.

“Inspiramos a los jóvenes a construir un proyecto de vida a través de la formación técnica y el acceso al primer empleo formal”, asegura Nelsy Adriana Sánchez, directora de la Fundación Siigo, al explicar que este año han impactado a más de 4.800 jóvenes, con una meta de llegar a 5.400 en 2024.

Le puede interesar: ¿Va bien la Agenda 2030 bajo el nuevo mandato de Trump?

El modelo funciona conectando a los jóvenes con programas de formación técnica, junto a empresas aliadas que ofrecen oportunidades bajo el contrato de aprendizaje. “Lo que hacemos es derribar barreras económicas. Si un joven no puede pagar estudios, nosotros le ayudamos a hacerlo realidad”, añade Sánchez la directora de la Fundación.

Siigo aporta actualmente el 40% de los ingresos de la Fundación, lo que garantiza su operación y sostenibilidad. Además, uno de los grandes retos es ampliar el impacto con tecnología. “La formación virtual nos permite llegar a mujeres, madres cabeza de hogar y jóvenes rurales que antes no tenían acceso”, destaca.

Bajo el lema “innovamos y no paramos de aprender”, la fundación revisa constantemente los programas con mayor salida laboral y fortalece alianzas que potencian su labor social.

Con estas acciones, Siigo busca liderar en el sector empresarial, con una apuesta hacia una Colombia más equitativa e inclusiva desde la educación.

Lea más: Las tres tareas de acción climática inaplazables para Colombia