Sector financiero colombiano en 2024: activos se acercaron a los $1.000 billones

Por: Andrés Cardona Pese a un entorno macroeconómico retador, caracterizado por la persistencia de la inflación y unas tasas de interés aún elevadas, el sistema financiero colombiano cerró 2024 mostrando signos de recuperación, con utilidades por $8,3 billones y activos cercanos a $1.000 billones, marcando cifras casi estables respecto a 2023. La radiografía del sector financiero en Colombia al cierre de 2024 arroja una lectura de estabilidad en medio de un entorno económico desafiante. De acuerdo con los informes de la Superintendencia Financiera, el balance es positivo en términos generales, especialmente si se considera el impacto de la coyuntura macroeconómica global y local.

El análisis por utilidades muestra ligeros cambios en el orden del ranking, aunque los protagonistas siguen siendo esencialmente los mismos. Bancolombia y Banco de Bogotá se ubicaron como las entidades con mayores beneficios netos, seguidos de Davivienda, Citibank y Banco de Occidente. Este comportamiento refleja una correlación entre tamaño y rentabilidad, pero también pone de manifiesto el papel de la eficiencia operativa y la gestión del riesgo como factores diferenciadores. Pese al buen desempeño general, el cierre de 2024 dejó señales que invitan a un análisis más profundo. Once de las 30 entidades del sistema bancario reportaron pérdidas, entre ellas grandes entidades como BBVA Colombia, con -$368.949 millones, entidad que venía de una ganancia de $194.688 millones hace 12 meses. Sin embargo, a lo largo de 2024 sus pérdidas se fu eron incrementando, solo entre noviembre y diciembre mostraron una variación del 12,2 %.

La segunda entidad con más pérdidas fue el Banco Pichincha (-$242.000 millones), que llegó a diciembre de 2024 con una caída 81,9 % superior a la reportada en 2023. A esta le siguió el Banco Popular que, aunque perdió 34,7 % menos que hace un año, se mantuvo en terreno negativo (-$226.699 millones). El encarecimiento del crédito, junto con una desaceleración del consumo y una mayor prudencia de los hogares y empresas a la hora de endeudarse, impactó la dinámica de colocación, sobre todo en líneas como consumo y microcrédito. Esta contracción obligó a las entidades a replantear su estructura de portafolio y a fortalecer su gestión del riesgo, particularmente en lo relacionado con la calidad de cartera, la cual mostró signos de deterioro en ciertos segmentos. En paralelo, el comportamiento de las corporaciones financieras dibuja una realidad más contrastada. Estas entidades, que juegan un rol clave en la financiación de grandes proyectos e inversiones corporativas, lograron un resultado agregado de $687.569 millones en utilidades netas. No obstante, tres de las seis corporaciones bajo supervisión registraron pérdidas, lo que evidencia un año complejo también para este segmento.