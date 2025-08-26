Más allá del papel: Smurfit lleva infraestructura a zonas apartadas de Colombia

Con infraestructura como motor de cambio, Smurfit Westrock, líder global en papel y empaques sostenibles, impulsa el desarrollo en zonas rurales vulnerables de Colombia.

A través de obras sociales que incluyen la construcción de escuelas, mejoramiento de vías terciarias, sistemas de agua potable y espacios comunitarios, la compañía avanza en su compromiso por cerrar brechas sociales y económicas en territorios históricamente olvidados. Su apuesta: llevar bienestar a las comunidades donde opera, especialmente en aquellos con altos índices de vulnerabilidad.

Puede leer: GEB beneficia a más de 7.600 personas con formación para la transición energética

De acuerdo con Nicolás Pombo, director forestal de Smurfit Westrock para el Central Cluster, entre las principales obras que lideran se encuentran la construcción, dotación y mejora de instituciones educativas rurales; la rehabilitación de vías terciarias que conectan comunidades con mercados, centros de salud y educación; la implementación de sistemas de acueductos y saneamiento básico que garantizan el acceso a agua potable; y la creación de espacios comunitarios que fomentan la participación ciudadana, la cultura y el deporte.

“Estas iniciativas nacen del diálogo con comunidades, autoridades locales y aliados estratégicos, lo que nos permite diseñar proyectos pertinentes, sostenibles y alineados con los planes de desarrollo territorial. No se trata solo de levantar infraestructura física, sino de generar tejido social, cohesión comunitaria y desarrollo con enfoque territorial”, comentó Pombo.

Entérese: Xposible Colsubsidio: una comunidad que impulsa el desarrollo sostenible en Colombia

Por ejemplo, desde el 2018, Smurfit ha canalizado más de $46.000 millones a través del mecanismo de Obras por Impuestos, convirtiéndose en una de las empresas líderes en el uso de este instrumento en el suroccidente del país.

El compromiso no es menor: ejecutar proyectos bajo esta figura implica superar desafíos técnicos, normativos y de articulación institucional que requieren una gran capacidad de gestión, planeación y trabajo colaborativo. Es un proceso exigente, que demanda una visión de largo plazo y un profundo conocimiento del contexto local.

Estas inversiones les han permitido ejecutar proyectos de alto impacto en sectores clave como educación, infraestructura vial, agua potable y saneamiento básico, beneficiando directamente a miles de personas en departamentos como el Cauca, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.

Vea también: Wingo promueve la sostenibilidad a través de los viajes a bajo costo

Para la compañía, su enfoque no es solo ejecutar proyectos, sino hacerlo con altos estándares de calidad, transparencia y participación comunitaria para asegurar que cada inversión tenga un impacto duradero y sostenible.