A diferencia de los demás precandidatos que asistieron, Tobón y Gómez no trajeron barras, pero sí estuvieron declaraciones incandescentes y disyuntivas en más de una ocasión.

El último lunes antes de cerrar la inscripción oficial para candidatos a la Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín , se reunieron los precandidatos Mauricio Tobón y Juan Diego Gómez para el último conversatorio de No Apto para Fanáticos. El evento se realizó a las afueras del Teatro Pablo Tobón Uribe, donde transeúntes y vecinos asistieron al evento.

Luego llegó la respuesta de Juan Diego Gómez, que inició con un rotundo “¡No!”, “las propuestas que he planteado tiene un origen y unas causas y diseñadas con un presupuesto”.

Continuado, les preguntaron si se consideraban populistas , a lo que respondió Tobón que busca que “sus propuestas tenga la mayor conexión con las expectativas de la ciudadanía sin engañar”, pero “no me considero populista.

El juego continuó hablando de sus diferentes programas de gobierno y algunas propuestas de sus proyectos políticos, algo que se convirtió en una conversación de amigos, donde pareciera que el “Pacto Indiana” entre precandidatos a la Gobernación continuara.

Tobón aprovechó para preguntar ¿por qué rompiste el Pacto de Indiana? ¿Por qué me echaron?, a lo que el otro participante contestó:“Tuvimos la oportunidad de escuchar a empresarios y dirigentes del Centro Democrático, donde no queremos perder la elección por egos y escoger a cualquier candidato”. “Al final, encontramos que la estrategia beneficiaba a un candidato en particular”, entonces, “en definitiva, acá la campañas se imponen, se imponen las ideas, se imponen las propuestas (...) esa fue la visión que tuvo, y lo mejor es inscribir la candidatura irnos hasta el final”. Además, contó que el candidato que benefician es Luis Fernando Suárez.

“Huele a bareta”, dijo Gómez. Los precandidatos se encontraban a las afuera del Teatro Pablo Tobón, en la Playa, sonrieron.

Los candidatos pusieron en relieve en las denuncias que se han realizado sobre corrupción en la Gobernación de Antioquia, sobre Juan Esteban Álvarez Bermúdez, es quien maneja la contratación y el poder en Antioquia, “sin poner su firma en un papel”, dijo Tobón, secundado por Juan Diego Gómez, que adicionó que ya raya con delitos penales.