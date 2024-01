Adicionalmente, sostuvo que si bien no conoce ninguna demanda que implique a RIA en el lío jurídico, la JEP debería llamar a sus accionistas a que expliquen su papel real en el despojo y lo que saben de hechos más recientes como el asesinato del reclamante de Tierras Diego Antonio Arrieta, ocurrido en diciembre pasado.

El dueño mayoritario de RÍA es la Gobernación de Antioquia (91%), mientras que el otro 9% está repartido entre EPM (5,9%), el Municipio de Medellín (1,45%)y la cooperativa Colanta (0,01%).

“Ellos dicen que no han participado en el proceso legal porque no son opositores y porque no han sido llamados. La que tiene que llamarlos es la JEP, a preguntarles cuál fue su papel allí, siendo socios del Fondo Ganadero de Córdoba, una entidad que ya está condenada, porque uno no se va asociando con el uno y con el otro sabiendo lo que allí pasaba, que había un despojo”, recalcó Vega.

En diciembre y ante las primeras declaraciones de Vega sobre el caso, Trujillo emitió un comunicado en el que rechazó cualquier asociación del nombre de RIA con el homicidio de Arrieta.