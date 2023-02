En mensajes difundidos por WhatsApp se le estaba ordenando a los comerciantes y a la población en general, no salir de sus viviendas y no abrir sus negocios desde las 6:00 de la tarde de este viernes 10 de febrero. Si alguien incumplía esta medida, era declarado por ese grupo ilegal como “objetivo militar”.

“Buenas tardes para todos en general. Desde hoy (viernes) a las 6 p.m. empieza un paro. No queremos ver a nadie en las vías ni en la calle, no nos aremos responsables de todo aquel que no cumpla será declarado adjetivo milita todo estará cerrado cualquier tipo de negocio (sic)”, fue la amenaza que se difundió por todo el municipio.