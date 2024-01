Y aunque se da por seguro que ese tipo del virus ya está presente en tierras paisas, no se conoce la magnitud del contagio , pues en la actualidad no se están realizando las suficientes pruebas para la detección.

Esto contrasta con la alarma ciudadana, que percibe como si la enfermedad que provocó la parálisis de la economía mundial en el año 2020 y miles de fallecimientos en el país estuviera de retorno con un nuevo pico debido a la cantidad de personas con sintomatologías respiratorias ocasionadas por el incremento de la interacción sociales por las festividades de Navidad y Año Nuevo, así como por los cambios de clima.

Entérese: Demoras en citas y en entrega de medicamentos: las quejas más comunes de pacientes a sus EPS

“Hay mucha sintomatología respiratoria también por otras causas como virus sincitial e influenza AH1N1 y existen algunos casos de covid, pero no con crecimientos alarmantes”, dijo Ramírez, quien informó que todavía no hay información confiable sobre la magnitud del contagio porque no se están realizando las pruebas suficientes.

En diciembre, según la funcionaria, en el departamento se reportaron 189 casos de covid-19, de los cuales 55 requirieron hospitalización y una persona murió. Sin embargo, se da por seguro que existe un subdiagnóstico que buscarán superar a futuro haciendo más cantidad de pruebas.