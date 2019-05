Bolsas plásticas cada vez se usan menos en Medellín

Para Piedad Patricia Restrepo, directora del programa Medellín Cómo Vamos, este incremento de las personas que les están diciendo no más a las bolsas plásticas es un hecho positivo que puede atribuírsele a dos factores: la educación y el impuesto.

La no solicitud de bolsas plásticas para empacar los productos en supermercados y almacenes empezó a ser común desde que el país, a través de la Resolución 0668 de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, creó el impuesto a este producto con el fin de desestimular su uso en el mercado, debido a que tiene minutos de utilidad y puede tardar hasta 100 años en degradarse.

La cultura del no uso de bolsas plásticas va calando: según la última encuesta de calidad de vida Medellín Cómo Vamos, 55 % de los habitantes de la ciudad dijo no llevar bolsas de este material a los supermercados, un 23 % más que en 2017 cuando el porcentaje fue del 32%.

“Esto demuestra que en los sectores donde hay más educación, que son los de niveles socioeconómicos altos, llegan más las campañas educativas y están más informados del tema ambiental, de la sostenibilidad, mientras en los sectores más bajos, con menos nivel educativo, muchas personas no están enteradas o no les llega el mensaje ambiental”, concluye Restrepo.

Por zonas, fue así: en la nororiental y la centroriental, el 49 % de los encuestados dijo llevar bolsas no plásticas. En la zona noroccidental, el 48%. Vale decir que estos son los sectores con mayoría de habitantes de estratos bajos.

La encuesta muestra un porcentaje general de ciudad pero este no es homogéneo para todos los sectores socioeconómicos ni las zonas urbanas.

Luis Aníbal Sepúlveda, director de Acodal (Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental) seccional Noroccidente, resalta que el mayor porcentaje en los estratos altos se da porque ellos compran en almacenes de cadena y grandes supermercados que son los que tributan y deben reportar anualmente el valor de lo recaudado.

Los estratos bajos compran en tiendas de barrio que no tienen el mismo control.

“Sin embargo, también en esto se ve un porcentaje importante que muestra que las campañas de educación ambiental calan en todos los estratos y en todos hay compromiso”, argumenta.

Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, advierte que el sector del plástico ha sufrido reducción del 20 al 30 % en las ventas, con pérdidas hasta de empleos aún no calculadas, pero esto no ha mermado el compromiso: “El tema del no uso de bolsas ha sido bien recibido por los consumidores, cada día hay más conciencia de la importancia del tema ambiental. El gremio del comercio, que representa el 70 % de la estructura empresarial, es el más impactado, pero las empresas han hecho reconversión industrial en su compromiso con la responsabilidad social empresarial y los nuevos desarrollos se están notando”, expresó.

En enero de este año, el Grupo Éxito informó que en sus almacenes, sus clientes redujeron 46 % el uso de bolsas plásticas. En 2017, la Cámara Colombiana de Plásticos informó que el subsector de bolsas representa el 5 % de toda la producción de plástico en el país, que es en promedio de 1.200.000 toneladas anuales.

La Secretaría del Medio Ambiente de Medellín sostuvo que el no uso de bolsas plásticas entre los ciudadanos es una de las campañas que más trabaja la dependencia.