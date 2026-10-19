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Cierre total en el Túnel de Oriente, en ambos sentidos, por un accidente de tránsito

Desde las 7:19 p. m. el paso permanece cerrado en las dos direcciones, tras un choque al interior del túnel que involucra a un vehículo particular.

  • El accidente involucraría a un vehículo particular. Foto: tomada de redes Jonh Wil
    El accidente involucraría a un vehículo particular. Foto: tomada de redes Jonh Wil
El Colombiano
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Publicado hace 57 minutos Actualizado hace 49 minutos
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El Túnel de Oriente permanece cerrado en ambos sentidos desde las 7:19 p. m. de este lunes 19 de octubre, por un accidente de tránsito registrado en su interior.

Según imágenes difundidas en redes sociales, el hecho involucra a un vehículo particular que habría quedado con graves daños en medio de las dos calzadas, lo que obligó a cerrar el paso en las dos direcciones.

Por ahora, no hay reporte preliminar sobre el hecho por parte de las autoridades.

Quienes se dirijan hacia o desde el Oriente antioqueño deberán tomar la Variante Las Palmas mientras se restablece el paso.

Noticia en desarrollo...

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