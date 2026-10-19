Cierre total en el Túnel de Oriente, en ambos sentidos, por un accidente de tránsito

El Túnel de Oriente permanece cerrado en ambos sentidos desde las 7:19 p. m. de este lunes 19 de octubre, por un accidente de tránsito registrado en su interior.

Según imágenes difundidas en redes sociales, el hecho involucra a un vehículo particular que habría quedado con graves daños en medio de las dos calzadas, lo que obligó a cerrar el paso en las dos direcciones.

Por ahora, no hay reporte preliminar sobre el hecho por parte de las autoridades.

Quienes se dirijan hacia o desde el Oriente antioqueño deberán tomar la Variante Las Palmas mientras se restablece el paso.