Enero fue un mes perdido para nosotros: Asobares Antioquia

Eleonora Betancur, directora de la ACI Medellín, explica que, a pesar de su éxito, los hermanamientos se han convertido en una estrategia cuyo uso es menos frecuente entre ciudades del mundo. Criticados por no convertirse en planes de trabajo concretos, figuras como los memorandos de entendimiento y los acuerdos de cooperación se proyectan más atractivos. Según explicó, en el caso de Medellín, a diferencia de los hermanamientos, este tipo de nuevos acuerdos pueden estructurarse de forma más ágil, ya que no requieren la aprobación del Concejo. “En adelante, aunque no lo descartamos, el objetivo será no firmar tantos hermanamientos, sino acuerdos que vayan a planes de trabajo más prácticos”, planteó la directora Betancur, para quien estrechar lazos con ciudades que permitan alcanzar las metas del Plan de Desarrollo será la prioridad.