Con libro, jóvenes homenajearon a Sabaneta en su aniversario 50

Santiago Lopera es uno de los 50 jóvenes que hizo parte del proyecto, para él no haber nacido en Sabaneta no es impedimento para sentirse sabaneteño. “Después de 11 años de estar aquí, la quiero más que nadie. Sinceramente en este punto no logro imaginar qué sería de mi vida si no hubiéramos tomado la decisión de venir a vivir a la sabana”, se lee en su texto en el que destaca que poder habitar ese territorio le ha abierto oportunidades en campos como la educación, el arte y los vínculos sociales.