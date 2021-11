Audio comprometería a Quintero con campañas para el Congreso

Una nueva polémica envuelve al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por lo que sería su presunta participación en una campaña política de cara a las elecciones legislativas de 2022, situación que está prohibida pues servidores públicos en actividad –como el mandatario local– no pueden intervenir en proselitismo.

De acuerdo con una investigación de Vorágine y Cuestión Pública, el médico antioqueño Misael Alberto Cadavid, aspirante a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, se habría reunido con el alcalde Daniel Quintero, quien estaría dispuesto a ayudar su campaña.

En un audio conocido Vorágine y Cuestión Pública, Cadavid, quien ha hecho su carrera política de la mano de Luis Pérez (tuvo varios cargos durante su periodo como gobernador), asegura que su fórmula para el Senado sería el exministro de las Tecnologías de la información y la Comunicación, TIC, David Luna, quien a su vez fue jefe de Quintero en ese ministerio cuando ejerció de viceministro de Economía Digital entre julio de 2016 y diciembre de 2017.

"Ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía (sic)”, le dice Cadavid al destinatario del audio, cuya identidad fue protegida en la publicación.

El 23 de octubre, el programa radial Despierta Antioquia había anunciado que David Luna, "amigo íntimo de Daniel Quintero" estaría en la ciudad la semana siguiente para reunirse con el médico y así lograr una alianza que los lleve a ambos al Congreso por Cambio Radical, pues el exministro sería la cabeza de lista de este partido para el Senado, según han informado varios medios de comunicación.

Días después el mismo Cadavid confirmó a través de sus redes sociales que sería la dupla de Luna en Antioquia.

“Hacer fórmula con Luna es una alianza de confianza y respaldo a varias décadas de trabajo social. Luna, Senado. Misael, Cámara”, trinó el pasado 5 de noviembre. Sin embargo, el pasado jueves borró el mensaje.

Lo ayudarían con "carguitos" en la Alcaldía

Además de revelar que sostendría un encuentro con Luna y Quintero, el médico Cadavid también dijo en el audio a su destinatario que le compartiera su hoja de vida, pues desde la Alcaldía de Medellín le aseguraron que lo iban a ayudar con unos "carguitos".

“¿Por qué no le envías tu hojita de vida a (se omite el nombre), porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si conseguimos algo bueno para ti. Entonces llama a (se omite el nombre), habla con ella, y le envías la hoja de vida a ella, que ella es la encargada la otra semana de llevarlas (sic)”, agregó el médico.

Estos señalamientos dejarían ver cómo Quintero, en su rol de alcalde, estaría participando en política, acción que está prohibida para los servidores públicos y que se considera como una falta disciplinaria e incluso penal.

“Los servidores públicos tienen prohibido intervenir en política, utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos políticos y movimientos políticos y en las controversias, así como para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos de la misma naturaleza (...) Es una prohibición que tienen los funcionarios por el cargo que ejercen, que puede catalogarse como una falta disciplinaria o penal", se explica en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, Uriel, del Ministerio del Interior.

Pese a confirmar, en varios medios de comunicación locales que sería la fórmula de Luna en Antioquia para el Congreso, tras ser consultado por Vorágine y Cuestión Pública, el médico, sí confirmó su encuentro con Luna en Medellín, pero negó haber acordado que él sería su fórmula para el Congreso.

Además, negó que en ese encuentro hubiese estado el alcalde Quintero y aseguró que el audio al que tuvieron acceso estos dos medios estaba "editado" y "descontextualizado".

"Yo apoyé al doctor Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín y somos amigos, pero últimamente yo no me he reunido con él. Estoy esperando saludarlo, por supuesto, es mi gran amigo (...) Yo soy médico, estoy haciendo mi campaña con el gremio de la salud, con los bomberos de Antioquia (...) pero no tengo absolutamente ningún apoyo de la Alcaldía de Medellín ni de nadie", dijo.

Del mismo modo, al ser preguntado por el envío de hojas de vida a un funcionaria de la Alcaldía, este afirmó que "cualquier persona puede mandar hojas de vida a la Alcaldía de Medellín".

"Es que de hecho ellos tienen un portal para uno mandar las hojas de vida. O sea, es que dónde está el delito", agregó.

Lo que dijo Luna

David Luna rspondió que no conoce el audio en el que Misael Cadavid asegura que tendrán el apoyo de Quintero en las elecciones legislativas.

También aseguró que hasta el momento no tenía ninguna fórmula en Antioquia, ni en ningún otro departamento porque, incluso, todavía no ha decidido si se lanzará al Senado. Así mismo, negó haber tenido algún encuentro con el alcalde de Medellín.

No obstante sí confirmó sus encuentros con Misael Cadavid y Luis Pérez, aspirante a la Presidencia por firmas.