Tres niños quemados en la peor jornada de pólvora en Antioquia este diciembre

En estos tiempos de redes sociales, el fact check (verificación de hechos) se ha convertido en una importante herramienta de los grandes medios de comunicación del mundo para evitar la propagación de información que no se apega a la verdad. En las más recientes declaraciones del alcalde Quintero, vale la pena verificar al menos dos de sus planteamientos.

1. No es cierto que los constructores tengan que pagar el deducible

El alcalde Daniel Quintero ha insistido en que es el consorcio constructor el que debe pagar el deducible de la póliza. De hecho, en sus declaraciones a los medios ese ha sido su caballito de batalla.

Quintero dijo ayer: “El contrato dice que EPM paga la póliza y los deducibles los pagan los contratistas”. Y es verdad, pero a medias. Porque si bien eso dice el contrato, los constructores solo tienen que pagar el deducible si y solo si se les demuestra que el accidente fue por culpa de ellos. Y hasta ahora eso no lo ha podido demostrar el alcalde ni en el fallo de la Contraloría se habla de culpa de los constructores en la grave contingencia que tuvo el proyecto.

La única manera de que los contratistas tuvieran que pagar es que EPM logre demostrar ante un juez que los constructores tuvieron la culpa en la contingencia. Y en este momento no hay ningún proceso en ese sentido. La demanda de la que tanto habla el alcalde, por 9,9 billones, hoy no existe. En enero de este año, EPM la interpuso ante el Tribunal, pero este no la admitió y aún no se ha resuelto la apelación. Tal vez EPM es consciente de que una demanda de este tipo podría terminar yendo en contra de la empresa misma.

2. El informe de Mapfre no dice que hubo error de diseño

En sus declaraciones el alcalde Quintero también dijo: “El informe de la aseguradora Mapfre, a la hora de hacer los pagos, está diciendo que las razones por las que hubo colapso del túnel fueron por unas fallas de diseño y de construcción de los contratistas”.

En realidad, lo que el informe habló fue de trabajos inconclusos, no de errores. Porque otra vez hay que decir: si hubiera “errores”, el seguro no pagaría, pues solo paga accidentes.