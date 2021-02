Exmiembros de junta de EPM lanzan nueva alerta

El presidente Duque afirmó ayer que “no existe hoy causal de toma de posesión de la empresa, ni existen causales de intervención”, esto, en respuesta a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe este fin de semana de intervenir la empresa. “Hacer una intervención sin causal sería ir en contra de la Ley 142, porque no hay una falla en la prestación del servicio, no existen razones financieras para una intervención y además no hay manifestación por parte de la empresa de incapacidad de prestar el servicio”, indicó el mandatario. Agregó que hacer esto también implicaría que se congelen los pasivos financieros y no laborales que tenga la empresa, lo cual generaría una situación de estrés en el sistema financiero “y podría ser peor el remedio que la enfermedad y mucho más teniendo en cuenta que las deudas de EPM superan los $8 billones”, dijo. “Es importante que en EPM se sigan dando los pasos para seguir fortaleciendo el gobierno corporativo. EPM ha sido una empresa que ha sido siempre tratada por buen gobierno corporativo”, agregó.