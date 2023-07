Jorge Gómez es el candidato oficial de Dignidad y Compromiso a la Gobernación. Así lo definió el recién fusionado partido luego de que Juan David Montoya decidiera aspirar a la Asamblea, abriéndole el camino a Gómez para ser uno de los alternativos en la contienda por el poder local. En esta conversación cuenta con quién no haría alianzas, cuestiona la gestión del presidente Gustavo Petro y habla de la intervención de Savia Salud como un fracaso del gobernador Aníbal Gaviria. Estaba cantado que usted sería el candidato de Dignidad y Compromiso. ¿Cómo recibió la noticia? “No estaba tan cantado. Habíamos acordado un mecanismo: uno de los elementos para definir quién sería el escogido era la posibilidad de crecer de cada uno de los precandidatos. Y era evidente que eso estaba en contra mía, porque yo ya había crecido, mientras que Juan David apenas iba a empezar a crecer. La otra opción era una consulta a líderes de opinión elegidos al azar entre las dos fuerzas. Esos fueron los elementos para que el comité tomara una decisión”.

Es decir, ¿estas mediciones no se hicieron porque Juan David se decantó por la Asamblea? “El día que nos reunimos iba a comenzar todo: las consultas a los líderes y la contratación de una firma que hiciera el estudio de crecimiento electoral. Pero Juan David decidió dar un paso al costado y eso me pareció una decisión muy generosa: no desgastar al partido en estas discusiones, pedir que yo asumiera las banderas y además inscribirse como candidato a la Asamblea”. Me llama la atención su afirmación sobre la desventaja en crecimiento respecto a su compañero. Para ser gobernador hay que crecer: ¿Jorge Gómez ya tocó techo? “No. Solo lo digo por el ejercicio interno, porque él partía de cero entonces sería más evidente el crecimiento. Pero, con miras a Gobernación, veo posibilidades por el escenario tan confuso que pasa el departamento. La gente no sabe para dónde coger ni por quién votar. Hay algunos candidatos que ya capturaron votos, pero la inmensa mayoría no ha decidido su voto. Y puede que ni voten: hay mucho desencanto de la política”. ¿Esa confusión le servirá para consolidar su candidatura? “Ahí es donde jugaremos nosotros. La gente está escapando hacia el desencanto y la indiferencia, que es lo grave. ¿Cómo romperemos eso? Tenemos dos cosas elementales: las redes sociales, con la difusión masiva de mensajes, y lo otro es fortalecer los nichos históricos que tenemos: el sector agricultor, los habitantes afectados por los proyectos urbanísticos, el movimiento estudiantil y uno grande, el de la minería, con retos evidentes en formalización y legalización. Allí apuntaremos, pero el alcance dependerá de los recursos que tengamos para la campaña”. Los recursos del partido son escasos, según dice. ¿Cómo montarán la campaña? ¿Harán vaca? “Sí, estamos diseñando una campaña de donación. Ya nos ha llamado gente diciendo que quiere poner plata para la campaña. Pero haremos primero una especie de Vaki con ciertos topes de donación y las donaciones más altas las recibiremos como se debe: sobre la mesa. ¿Para cuándo? Creo que por ley solo podemos empezar el 1° de agosto, porque estas campañas deben coincidir con la autorización para hacer propaganda”.

¿Se siente en desventaja financieramente respecto a campañas que desde muy temprano han mostrado su maquinaria? “Pues no solo me siento yo, creo que todo ciudadano puede ver que la desventaja es enorme. Pero recuerde que David le ganó a Goliat. Eso quiere decir que no estamos descartados. Pero en la plata sí tenemos diferencias descomunales: aquí hubo un candidato a la Gobernación que citó a un desayuno y terminó repartiendo tabletas y bonos. Eso es una vergüenza. Y el gasto que acumulan en vallas y equipos, que es evidente”. ¿Cree que alguna campaña esté desde ya violando los topes? “No creo, estoy seguro: los violan y son lo suficientemente hábiles para ocultar esa violación. El ejemplo que puse ahora de las tabletas y los bonos: eso no va a quedar registrado. Pero haga la cuenta de cuánto pudieron haber costado”. A partir de esa desventaja, le pregunto: ¿es prudente que vaya solo o hará alianzas? “Con este panorama inicial, no encontramos con quién hacer una alianza. La campaña que podría tener alguna empatía con la nuestra es la del diputado Camilo Calle, que espera tener el aval de la Alianza Verde. Nos gustaría tener un acuerdo con ellos, porque allí una parte importante no está con el gobierno de Daniel Quintero y no hace parte del Gobierno Nacional. Nos podemos calificar en el sector de los alternativos, los realmente independientes”.

¿Con los otros por qué no? “Tengo mis líneas rojas. Este combo del Pacto de Indiana representa la política tradicional, la que permitió que ganara Petro. Yo puedo decir que estos tipos son responsables de destrozar el país y de permitir que un discurso populista haya ganado la presidencia. No soy capaz de hacer un acuerdo con alguien que tenga sus orígenes en alguien como Álvaro Uribe o César Gaviria. Y del otro lado está el combo de Daniel Quintero, que también es cercano a Petro. Nosotros no lo apoyamos. No caímos en su engaño. Por eso el mayor acuerdo que podemos hacer es con la ciudadanía”. ¿Y con Luis Fernando Suárez? “El señor es buena persona, no sé de una historia que lo relacione con actos de corrupción. Eso sí: tiene una inhabilidad bastante curiosa para intervenir en los puertos de Urabá. Pese a esto, sí tiene un jefe: Aníbal Gaviria, cuya gestión ha sido un desastre. Primero como alcalde: le debemos a Gaviria la venta de UNE a Millicom y el deprimido del río, una obra que ahora estorbará para el tren de cercanías. Y sobre su administración actual, tengo que decir que los acuerdos que hizo con los alcaldes para obras quedó en nada. También los kilómetros de carretera pavimentada de la red secundaria: quedaron en menos de la tercera parte. Y está el tema de Savia Salud, toda una vergüenza”. Hablemos de Savia, ¿qué hizo mal el gobernador? “Lo que necesitaba Savia Salud era una capitalización. Y lo que se le ocurrió a Aníbal fue pagar la deuda con acciones de la misma EPS. ¿Los hospitales qué iban a pagar con un papel que los hacía accionistas de Savia? Con eso no se paga el suero para los enfermos, el sueldo de los médicos y enfermeras, los servicios públicos de los hospitales”.