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Una fogata mal apagada habría arrasado unas 70 hectáreas de vegetación en Necoclí, Antioquia

El incendio en la Ensenada de Rionegro, que las autoridades atribuyen a una hoguera encendida al parecer por pescadores, ya fue controlado y no dejó fauna silvestre muerta.

  • El incendio ocurrió en la Ensenada de Rionegro. Foto: cortesía Alcaldía de Necoclí.
    El incendio ocurrió en la Ensenada de Rionegro. Foto: cortesía Alcaldía de Necoclí.
El Colombiano
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Publicado hace 1 hora Actualizado hace 56 minutos
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Una hoguera encendida junto al mar terminó convertida en incendio forestal en la Ensenada de Rionegro, en Necoclí, Urabá antioqueño, el pasado sábado 17 de octubre. Según la Secretaría de Gestión del Riesgo, que inspeccionó el terreno, la fogata habría sido encendida por pescadores y quedó con brasas vivas. Luego, los fuertes vientos las reavivaron y empujaron el fuego hacia la vegetación circundante.

La extensión del daño aún no está definida. La Alcaldía informó que se consumieron aproximadamente 50 hectáreas, mientras que Corpourabá, que acompañó el recorrido, calculó una afectación de entre 50 y 70 hectáreas de cobertura vegetal.

Entérese: Se quemó un ícono turístico de Necoclí a pocas cuadras de la estación de bomberos

Del control del fuego se encargaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Necoclí y otros organismos de socorro, con apoyo logístico de Corpourabá para llegar a la zona. La inspección terminó a las 12:10 p. m. y no se encontraron focos activos ni animales silvestres muertos.

Tras la emergencia, la Alcaldía pidió a la comunidad y a los visitantes apagar por completo las fogatas, evitar quemas en espacios naturales y reportar cualquier señal de incendio. “Una fogata mal apagada puede poner en riesgo hectáreas de biodiversidad”, advirtió en su comunicado.

También pidió extremar las precauciones durante la disminución de lluvias asociada al fenómeno de El Niño, por el riesgo que representan las fuentes de calor para la vegetación.

Otros incendios en Necoclí

En las últimas semanas, Necoclí vivió otro incendio de grandes proporciones, esta vez muy cerca del casco urbana.

El 30 de septiembre, un fuego destruyó Punta Palmera, uno de los sitios turísticos más tradicionales del municipio. Según el reporte preliminar, afectó nueve cabañas, cuatro quioscos y un quiosco grande para eventos.

No hubo heridos, y se contempló un posible cortocircuito como causa de la conflagración. Los habitantes cuestionaron la capacidad de respuesta de los bomberos, pues el establecimiento queda a cuatro cuadras de la estación y las llamas tardaron horas en controlarse.

A escala departamental, con fecha a finales del pasado mes de septiembre, la Gobernación de Antioquia reportaba 98 incendios de cobertura vegetal en lo corrido de 2026.

El Dagran mantiene las recomendaciones de no hacer quemas en zonas boscosas, no arrojar colillas ni residuos que generen fuego, no hacer fogatas y reportar cualquier conato al 123 departamental.

Lea más: El ‘Súper Niño’ se acerca y el 35% de Antioquia está en alto riesgo ante incendios forestales

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se originó el incendio de cobertura vegetal en la Ensenada de Rionegro?
Las autoridades determinaron que el fuego comenzó por una fogata encendida a orillas del mar, presuntamente por pescadores de la zona. Las brasas vivas fueron reavivadas por los vientos costeros y se propagaron hacia la vegetación seca adyacente.
¿Hubo pérdida de fauna silvestre o personas heridas en la emergencia?
No. Los organismos de socorro y Corpourabá confirmaron tras la inspección del terreno que no se registraron personas lesionadas ni animales silvestres muertos.
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