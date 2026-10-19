Una fogata mal apagada habría arrasado unas 70 hectáreas de vegetación en Necoclí, Antioquia

Una hoguera encendida junto al mar terminó convertida en incendio forestal en la Ensenada de Rionegro, en Necoclí, Urabá antioqueño, el pasado sábado 17 de octubre. Según la Secretaría de Gestión del Riesgo, que inspeccionó el terreno, la fogata habría sido encendida por pescadores y quedó con brasas vivas. Luego, los fuertes vientos las reavivaron y empujaron el fuego hacia la vegetación circundante.

La extensión del daño aún no está definida. La Alcaldía informó que se consumieron aproximadamente 50 hectáreas, mientras que Corpourabá, que acompañó el recorrido, calculó una afectación de entre 50 y 70 hectáreas de cobertura vegetal.

Entérese: Se quemó un ícono turístico de Necoclí a pocas cuadras de la estación de bomberos

Del control del fuego se encargaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Necoclí y otros organismos de socorro, con apoyo logístico de Corpourabá para llegar a la zona. La inspección terminó a las 12:10 p. m. y no se encontraron focos activos ni animales silvestres muertos.

Tras la emergencia, la Alcaldía pidió a la comunidad y a los visitantes apagar por completo las fogatas, evitar quemas en espacios naturales y reportar cualquier señal de incendio. “Una fogata mal apagada puede poner en riesgo hectáreas de biodiversidad”, advirtió en su comunicado.

También pidió extremar las precauciones durante la disminución de lluvias asociada al fenómeno de El Niño, por el riesgo que representan las fuentes de calor para la vegetación.