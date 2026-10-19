“Arrodillados al crimen”: Rendón tras denuncia de Mancuso sobre presuntas presiones durante gobierno Petro para acusar a Uribe y De la Espriella

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre las declaraciones de Salvatore Mancuso acerca del llamado “Pacto de Valledupar” y las utilizó para cuestionar la relación del Gobierno de Gustavo Petro con grupos criminales. “Sobre las declaraciones de este criminal Mancuso empiezan a aparecer las llaves”, dijo durante una rueda de prensa en el municipio de Caldas. Según el mandatario, Mancuso “fue bastante claro [al hablar] de la relación del Gobierno nacional anterior con criminales de distinta pelambre, no solo para darles salvoconducto en su accionar delictivo, sino también para permitirles alterar el resultado electoral y la voluntad de los colombianos, así como la imagen que tienen de personas que le han servido al país”.

Rendón agregó: “Ojalá esa situación también se pueda esclarecer para el bien del país y, sobre todo, para que Colombia nunca más vuelva a repetir un paso por su historia de las dimensiones grotescas que nos tocó vivir en el pasado”. Y concluyó: “Un gobierno arrodillado al crimen, con las consecuencias tan lamentables que eso tuvo para toda la sociedad”. Entérese: “Delegados de Petro nos pidieron acusar a De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras”: Mancuso sobre el ‘Pacto de Valledupar’ En sus declaraciones, el gobernador hizo referencia a un video de Mancuso en el que el exjefe paramilitar afirma que “delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras”. Rendón también compartió otro video, esta vez de Armando Benedetti, ministro del Gobierno de Petro y uno de los hombres cercanos al presidente. En él, Benedetti afirmó en su momento: “Nos hemos reunido con los 16 gestores de paz que se han comprometido con decir la verdad. Varios de sus actores políticos hoy son candidatos”.

¿Qué es el Pacto de Valledupar?

La existencia del llamado Pacto de Valledupar fue revelada por el periodista Melquisedec Torres en una columna publicada el pasado 17 de octubre en EL COLOMBIANO, en la que detalló una reunión entre delegados del Gobierno de Petro y exparamilitares. Según la información citada en el texto, los encuentros se realizaron entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en un hotel de Valledupar. En un video, Mancuso explicó que el encuentro había sido acordado con Petro un año antes, en Montería, con el propósito de cerrar el proceso de Ralito. Este comenzó en 2003 como un proceso de paz y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y fue retomado durante el gobierno de Petro como un proceso de búsqueda de la verdad sobre hechos de violencia. Puede leer: Detalles de lo que dijo Salvatore Mancuso antes de la indagatoria a Uribe por masacres en Antioquia: “no me consta” El exparamilitar afirmó que, durante el encuentro en Valledupar, Angie Rodríguez y el asesor presidencial Víctor de Currea-Lugo les pidieron “hablar públicamente contra esas tres personas”. “Nadie aceptó”, dijo. También aseguró que Petro nunca se lo pidió directamente y sostuvo que son los involucrados quienes deben responder ante la justicia. Petro rechazó las acusaciones: “No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves”. Sostuvo que la mesa con los excomandantes de las AUC no fue clandestina, sino que se creó mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 para buscar la verdad, la reparación y el cierre del mencionado proceso. Además, pidió que se publicaran las actas y las grabaciones.

Las fricciones del gobernador con el expresidente Petro

La reacción de Rendón se suma a una larga serie de críticas al presidente. En agosto de 2026, afirmó que alias Calarcá “le tenía la cola pisada a Petro”, al cuestionar que integrantes de ese grupo, capturados en Anorí en julio de 2024 con armas, dinero y equipos electrónicos, quedaran en libertad como “gestores de paz”. Se trata de afirmaciones del gobernador; en la información citada no se presentaron pruebas que las sustentaran. Rendón también ha criticado el caso de Wilmar Mejía, delegado de Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. EL COLOMBIANO documentó el 25 de agosto que el gobernador celebró su salida de la UIAF y calificó de “increíble” que alguien como él hiciera parte del Consejo. Mejía es investigado por presuntos nexos con las disidencias de alias Calarcá. Las acusaciones están bajo investigación. En diciembre de 2025, pidió al gobernador que se rectificara después de que este lo señalara de tener vínculos con “redes guerrilleras” y “milicias urbanas”. Además, el mandatario departamental ha tenido varios roces con el presidente por los retrasos de su gobierno en obras clave para Antioquia, como el Túnel del Toyo. No se vaya sin leer: “Increíble que un tipo como ese fuera parte del Consejo Superior de la UdeA”: gobernador de Antioquia celebra salida de Wilmar Mejía de la UIAF

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