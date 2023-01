Denunciando incumplimientos por parte de la alcaldía de José Fernando Escobar, habitantes de Itagüí decidieron bloquear en la tarde este jueves la glorieta de Pilsen, colapsando la movilidad hacia Itagüí, Caldas y San Antonio de Prado.

Los habitantes de los barrios San Javier, Villa Lía, Pilsen y la vereda la María reclaman que el alcalde les ha incumplido en reiteradas ocasiones en la atención de las múltiples emergencias que han enfrentado en los últimos meses.

Según las denuncias, la administración de Escobar no les ha cumplido ni con la asistencia a las familias afectadas por inundaciones y deslizamientos recientes y mucho menos con la ejecución de estrategias de mitigación que les permita dormir tranquilos ante los altos riesgos que enfrentan.

Además, los ciudadanos reclaman por el hecho de que Pilsen no ha querido hacerse cargo de los daños generados por la ruptura del tubo de agua cruda ocurrido desde hace meses y que sigue causando afectaciones a los vecinos del sector. Denuncian que la empresa corrió a solucionar el problema para no afectar su producción, pero no quiso hacerse cargo de la parte de la tubería que atenta contra los habitantes vecinos cada vez que llueve.

Sin embargo, según la Alcaldía, sí han dispuesto la atención oportuna para atender los estragos de las emergencias y la mitigación de futuros desastres. Aseguran que actualmente hay 28 frentes de trabajo para mitigar los riesgos en esta temporada de lluvias, intervenciones que vienen desde el año pasado y que tiene una inversión superior a los 22.100 millones de pesos.