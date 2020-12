Los que batallan contra la pólvora

En la Unidad de Quemados, el doctor Hidalgo decide si un paciente continúa en curaciones, debe ser sometido a cirugía o si no requiere la estancia hospitalaria y puede seguir el tratamiento en casa. “Siempre me gustó la cirugía de trauma. Me llamó la atención la posibilidad de reconstruir todas las estructuras. Muchas veces uno entra a la cirugía sin saber lo que se va a encontrar. Pensar en caliente fue una de las cosas que más me llamó la atención de la cirugía plástica. En el caso de los pacientes lesionados por pólvora, muchas veces no es posible planear, sino simplemente tomar las decisiones en el intraoperatorio, tratando de brindar al paciente la mejor opción quirúrgica, buscando los mejores resultados funcionales y reduciendo la posibilidad de cicatrices”, narra. Asegura que la destrucción completa del tejido representa un gran reto desde el punto de vista reconstructivo. Entre las zonas más difíciles de reconstruir están la cara, los genitales, las manos y los pies. “Esos pacientes siempre requieren manejo en el hospital”. Vélez cuenta que las lesiones por pólvora, en algunos casos, requieren hasta cinco cirugías, sin contar las intervenciones que se realizan a futuro para recuperar la parte funcional. Recuerda el caso de un hombre que se quemó con pólvora dos veces. “En diciembre consultó por unas quemaduras por pólvora en la mano derecha, la dominante, la del sustento de su casa. Le tuvimos que amputar unos dedos. Lo más llamativo de todo fue que al año siguiente volvió, otra vez con quemaduras por pólvora en la misma mano, y tuvimos que amputarle otros dedos”.