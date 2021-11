J Balvin anuncia ayudas para damnificados por aguaceros en Medellín

Para sostener su refugio y todos los gastos que le ha implicado el caso de Rueditas, María del Mar tiene una tienda virtual de artículos para gatos llamada Matruska Cat Lovers (mismo nombre en Instagram), con repartos a domicilio. Ella, como no puede laborar en ninguna empresa porque su enfermedad no tiene cura y solo puede controlarse con medicamentos que la adormecen, dedica todo el tiempo a los gatos. También es niñera de gatos cuando los dueños viajan y no pueden llevarlos. Su madre, Patricia Ramírez, es el apoyo en el refugio y de quien recibió el legado de amor y respeto por los animales.