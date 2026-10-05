“No entiendo porqué atentaron contra mí”: líder de Santa Bárbara, Antioquia, narró como intentaron matarlo

Se han conocido más detalles del brutal ataque a machete que sufrió un líder comunal del municipio de Santa Bárbara, en el Suroeste antioqueño, y que tiene consternada a la comunidad de este territorio.

La víctima fue identificada como Juan Manuel Corrales, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Vergel y vicepresidente de Asocomunal de Santa Bárbara. Corrales fue atacado con el arma blanca el pasado martes 29 de septiembre, mientras realizaba labores de campo cerca de su vivienda. Según relató él desde la clínica en Medellín donde se recupera, ese día se encontraba aproximadamente a 20 metros de su casa cuando fue atacado por la espalda con un machete. El líder comunitario aseguró que el primer golpe estuvo dirigido hacia la zona de la espalda y el cráneo y que por fortuna su sombrero habría evitado que la lesión fuera mortal.

“Gracias a Dios, gracias a que tenía puesto mi sombrero, no soy decapitado en ese primer golpe”, relató Corrales en un video divulgado recientemente en redes sociales. Corrales aseguró que el agresor habría actuado sin mediar palabra ni darle una explicación sobre el motivo del ataque. Lea también: José Alejandro, el niño con tumor cerebral que pidió ayuda y el gobernador de Antioquia le respondió: recibirá atención El líder comunal aseguró que el ataque por parte de su agresor continuó y por el mismo sufrió varias heridas, entre ellas una lesión en una de sus manos que requirió más de 20 puntos de sutura y afectaciones en los tendones. También manifestó haber recibido una herida en la pierna izquierda. Corrales señaló que una de las lesiones estuvo cerca de comprometer una arteria y que, durante el forcejeo, logró sujetar el machete cuando a su atacante se le enredó el arma entre las ramas de un árbol de limonejo al que Corrales había huido. El forcejeo terminó con ambos hombres rodando por una pendiente. Corrales aseguró que cayó por un desnivel de entre tres y cuatro metros hasta llegar a un camino cercano a su vivienda, mientras que el presunto agresor habría caído en otro punto. El líder comunal manifestó que finalmente que continúa sin conocer el motivo que habría originado la agresión y manifestó preocupación por su seguridad, toda vez que tras el ataque, un familiar del presunto agresor habría recogido posteriormente el machete, lo que daría cuenta de que no estaba actuando solo. Según su relato, después del ataque logró llegar por sus propios medios hasta su vivienda y allí se realizó un torniquete y atendió inicialmente la herida que consideró de mayor gravedad, antes de recibir atención médica.

“No entiendo por qué está atentando contra mi vida”

Durante el video Corrales no brindó la identidad de su agresor pero –según lo que comentó– dio a entender que lo distingue, pues aseguró que continúa sin conocer el motivo que este habría tenido para atacarlo. “Yo (al agresor) no le he hecho nada. No entiendo por qué está atentando contra mi vida, no sé por qué me quiere matar”, afirmó el líder. En su declaración, Corrales también se refirió a un antecedente que, según él, podría estar relacionado con el ataque.

El líder aseguró que hace aproximadamente dos años, cuando asumió la presidencia de Asocomunal, encontró que faltaba unas herramientas agrícolas que habían sido donadas en su momento por la Gobernación de Antioquia y Corantioquia a su junta y, de acuerdo con lo que manifestó, logró recuperarlas de las manos de los particulares que pretendían conservarlas. “Había una herramienta con la cual ellos se pretendían quedar y yo saco a la luz de que es una herramienta donada. Esa herramienta la logro recuperar de donde ellos y quedan con resentimientos hacia mí y no me vuelven a dirigir la palabra”. Apuntó. El dirigente comunal aseguró que pensó que el asunto había quedado en una simple desavenencia pero que, dados los recientes hechos, ese sería el antecedente que considera relevante para explicar la situación; pues rechazó que existieran otros conflictos personales que pudieran justificar o explicar la agresión.

“Es el único caso por el cual yo hoy hago público este video, pues tratan de distorsionar la realidad diciendo que nosotros hemos tenido problemas de otro tipo, cuando no es cierto”, manifestó.

Temor de regresar a su territorio

Tras el ataque, Corrales aseguró que teme regresar a su vivienda y continuar desarrollando su actividad como líder comunitario. También pidió que las autoridades investiguen lo ocurrido y establezcan responsabilidades. “Para mí como líder no ha sido fácil afrontar esta situación. Temo por mi vida, temo volver al territorio, temo por mi integridad”, expresó. El dirigente hizo un llamado a las autoridades para que presten especial atención a su caso, debido a su condición de líder comunitario. “Les pido a las autoridades correspondientes que pongan toda la atención en el caso, pues soy líder comunitario y la realidad no tengo por qué sentir este miedo de volver a mi casa, de volver a mi territorio, de volver a mi comunidad”, afirmó. Corrales también agradeció las muestras de solidaridad recibidas de otros dirigentes comunales del departamento y aseguró que varios líderes han expresado su rechazo a la agresión. Finalmente, cuestionó la respuesta que, según él, ha tenido la Administración Municipal frente a la situación y pidió que el caso avance ante las autoridades judiciales. “Siento que desde la Administración Municipal han estado un poco flojos frente a las respectivas acciones que se deben tomar frente al caso y pido a la justicia que esclarezca esta situación y que se ponga en judicialización a la persona que me atacó”, concluyó. Lea también: Encuentran camión y campero con explosivos ocultos en vía Manizales–Medellín Juan Manuel Corrales es reconocido por su trayectoria en el trabajo comunitario. En 2025 fue distinguido por la Gobernación como Gran Líder Comunal de Antioquia, reconocimiento que destacó su labor en Santa Bárbara. Tras conocerse la agresión contra Corrales, La Asociación de Juntas de Acción Comunal de Santa Bárbara rechazó la agresión física contra el dignatario. La organización comunal expresó su profunda preocupación por este atentado que vulnera la integridad de quienes ejercen liderazgo y representación en el municipio, exigiendo acciones inmediatas a las autoridades competentes. Asocomunal calificó lo ocurrido como un hecho que afecta a quienes ejercen labores de liderazgo y representación comunitaria, y solicitó a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de Preguntas y Respuestas: