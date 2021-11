“La Terraza” extendió su red en Laureles

Por escrito, el secretario Juan Pablo Ramírez, respondió las preguntas de EL COLOMBIANO:

¿Cuál es su versión del almuerzo en San

Luis de la Calera?

“Lo primero es indicar que se han realizado varias reuniones con el equipo directivo y algunos contratistas, todas ellas enfocadas a consolidar el modelo social al que le estamos apostando. Lo que sí debe aclararse es que en ninguna de esas reuniones se ha exigido un aporte económico a favor de la mencionada fundación, ni de ningún otro particular.

Es claro entonces que si la señora Pilar Rodríguez, hacía parte del equipo de trabajo de la Secretaría, debía ser convocada a estos encuentros, en los cuales se trazaban líneas estratégicas para el desarrollo del modelo”.

¿Qué relación tiene con Juan Camilo Ortega, Alejandro Toro y Yorlady Villa?

A Juan Camilo Ortega no lo conozco de manera personal, nunca he tenido la oportunidad de compartir con él, sin embargo, tengo referentes de su buen trabajo en materia social, me lo referencian como un fiel defensor del programa de gobierno de nuestro alcalde.

En cuanto a Alejandro Toro, he sido cercano y dicha cercanía se originó en la relación laboral que sostuvimos hace algún tiempo trabajando por las poblaciones más vulnerables, puedo decir que es una persona que trabaja constantemente por las personas más necesitadas y que siempre se ha caracterizado por su gran compromiso social.

Con Yorladi Villa no tengo una relación de cercanía, sin embargo, sí la conozco toda vez que a través de Alejandro Toro coincidimos en varios proyectos sociales e interactuamos juntos”.

¿Ya fue llamado por alguna autoridad a dar explicaciones sobre este tema?

“No, hasta la fecha no he recibido ningún requerimiento, y en el momento en que sea llamado por las autoridades competentes estaré dispuesto, con total tranquilidad y con mi conciencia tranquila a brindar toda la información requerida”.