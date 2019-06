Los pueblos de Antioquia que tienen saldo financiero en rojo

Si la situación no mejora en dos años fiscales consecutivos, la administración departamental puede, incluso, ordenar que el municipio ceda la ejecución de algunas obras o que se fusione, es decir, que el territorio pase a formar parte de otro municipio.

Si al término del programa de saneamiento el municipio no ha logrado cumplir con los límites establecidos en la presente ley, la Oficina de Planeación Departamental someterá a consideración del Gobernador y de la Asamblea un informe sobre la situación financiera del municipio a fin de que esta última ordene la adopción de un nuevo plan de ajuste, dice la Ley 617 en el artículo 20.

La norma es clara y las matemáticas son básicas. Un municipio de sexta categoría, que son los que tienen menos de 10.000 habitantes y que tienen presupuesto menor a 12.500 millones de pesos, no puede gastar más del 80 % del presupuesto en gastos de funcionamiento.

Para ningún alcalde es una buena señal aparecer en la lista de municipios que incumplen la Ley 617.

Carlos Arturo Marín, mandatario del municipio de Nariño (Oriente antioqueño), explicó que el pago de dos demandas contra el municipio los puso contra las cuerdas en términos financieros.

“Nosotros (el municipio) en 2018 tuvimos que pagar dos demandas que venían desde hace más de 20 años y que todos los alcaldes anteriores le habían hecho el quite. Eso fueron más de $400 millones y por afrontar el problema nos vimos perjudicados, hemos rebajado los gastos hasta más no poder pero no alcanzamos a cumplir”, declaró.

Jorge Eliécer Maturana, alcalde de Murindó, esgrimió una defensa similar a la del mandatario de Nariño.

“La situación es muy clara. El incumplimiento obedeció a cuatro demandas contra el municipio que cayeron en mi administración por más de $1.500 millones. La única opción era pagar. Eso influyó en que no pudiéramos cumplir pero para el 2019 estamos saneados fiscalmente”, declaró.

Además de los cinco municipios mencionados, otros 13 están en alerta de riesgo fiscal por superar el 75 % en esa relación entre gastos e ingresos: Anzá, Alejandría, Buriticá, Caracolí, Carolina del Príncipe, Guadalupe, Puerto Nare, San Pedro de Urabá, San Roque, Titiribí, Vigía del Fuerte, Yarumal y Yolombó.

Incumplir el indicador, explican desde Planeación, no siempre implica procesos fiscales o multas por parte de los organismos de control.

Cada uno de los municipios debe justificar el porqué superó los topes determinados por la ley que busca que las administraciones no le entreguen un municipio quebrado o inviable financieramente a los políticos sucesores.

Las autoridades esperan que este llamado de atención sirva y que se cumpla el mismo precedente del año anterior cuando Nechí, La Pintada y Heliconia superaron el tope de gastos en 2017 pero adoptaron medidas de saneamiento y en 2018 salieron de la lista.

Ofelia Elcy Velásquez dice que es difícil que algún municipio deba adherirse a otro por falta de capacidad de pago.

“El estado de alerta en el que están los municipios no da para que desaparezcan. Por eso se realiza el acompañamiento y la idea es que fortalezcan sus competencias, reduzcan el gasto y aumenten los ingresos para que puedan terminar el gobierno sin mayores contratiempos”, dijo.