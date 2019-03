El Valle de Aburrá, bajo la tercera alerta ambiental en menos de un mes

De nuevo las estaciones de medición reportaron niveles perjudiciales para la salud en el Valle de Aburrá, según el reporte del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata).

La condición, que se prolongó desde el miércoles, llevó a que el Área Metropolitana de nuevo, por tercera vez desde febrero, declarara la alerta ambiental para hoy y mañana.

Las otras dos declaratorias tuvieron lugar el 6, 7 y 8 y el 18, 19 y 20 de marzo.

Esta fase contempla un pico y placa de nueve horas (5:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.) para carros particulares y motos de dos y cuatro tiempos. Para modelos 1996 y anteriores la restricción es todo el día: de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Los camiones y volquetas tendrán la misma restricción horaria, sin embargo, los modelos anteriores o iguales a 2009 tendrán pico y placa entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m. en toda la jurisdicción.

Las autoridades anunciaron que suspenderán aquellas industrias que no demuestren el cumplimiento de los estándares para material particulado. Asimismo, las empresas no podrán realizar mantenimiento de los equipos de control de emisiones.