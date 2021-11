Ofrecen recompensa para dar con responsables del asesinato del mesero de la 70

La inversión que hizo la Alcaldía se hizo por medio de un contrato interadministrativo macro por $13.102 millones, suscrito el 6 de abril de 2020, entre la Secretaría de Salud y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) para las obras de adecuación. Este tenía una duración inicial de cinco meses, pero tuvo tres ampliaciones y una adición presupuestal de $10.642 millones, con lo cual su fecha de terminación fue el 9 de septiembre de 2021 y la suma invertida fue de $23.744 millones. Para lograr este objeto, la EDU suscribió otros tres contratos, uno de los cuales fue cuestionado por la Contraloría porque el contratista no sería idóneo. Otro convenio interadministrativo para la operación de servicios en la clínica se hizo entre la Secretaría de Salud y el Hospital General de Medellín (HGM) por un valor de $24.180 millones.