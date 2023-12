Toro le dijo a Caracol Radio que se trataba de un error de interpretación de la editora del libro, es decir, que lo graduaron porque pusieron dos carreras que no había estudiado.

“Yo le había dicho que había estudiado 9 semestres de pedagogía reeducativa y entonces ella puso psicólogo. No es comunicador social es periodista, porque en Colombia no se necesita estudiar la carrera de periodismo, lo ha dicho la Corte Constitucional pero el día de hoy uno tiene que certificar que ejerce el oficio y yo lo ejerzo, he escrito artículos”.

De acuerdo con la información depositada en el libro, este fue publicado por FIPU en 2015. Al revisar en el Registro Único Empresarial (RUES) aparece que fue matriculada en 2018, debido a varios inconvenientes relacionados con la información depositada en 2017. Es decir, que el representante olvidó contar que dicha editorial, donde se publico la información falsa sobre él, es de una empresa de la que él fue presidente.