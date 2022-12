Una vez en la ciudad, algunos de los más de 100 líderes se encontraron con hoteles regulares, desaseados, con camas sucias de “fluidos corporales”. A Acero, sin embargo, le tocó un buen hotel, en la zona de Provenza. Tuvo que recibir a algunos compañeros que estaban incómodos en los otros hospedajes. “Fue pura cuestión de suerte que me haya tocado un buen sitio. No me puedo quejar, pero no puedo callar por los compañeros”, dijo.

¿Hubo sobrecostos?

Antes de hablar de plata, hay que dar un poco de contexto. El encuentro fue organizado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que hizo un contrato interadministrativo con Plaza Mayor, una entidad descentralizada de la Alcaldía de Medellín.

En total, el monto del contrato asciende a 1.597 millones de pesos, dentro del que se incluiría parte de la alimentación de los jóvenes. Pues bien, según algunos denunciantes, el costo de las hamburguesas fue de 88.000 pesos, a todas luces un despropósito. Con el antecedente del hospedaje y los tiquetes comprados a última hora, el ambiente se caldeó en Plaza Mayor, donde se celebraba el evento. Muchos de los consejeros la emprendieron contra Gabriela Posso, la Consejera Presidencial para la Juventud, es decir, la responsable del evento. Algunos le cuestionaron su capacidad para el cargo y exigieron hablar directamente con el Presidente.